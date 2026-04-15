Dictará solo una asignatura: Este es el sueldo que ganará Jeannette Jara por realizar clases en la Usach

15 abr. 2026 - 16:06 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas horas se viralizó en redes sociales una publicación que aseguraba que la exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara (PC), recibiría un sueldo mensual de $13 millones por realizar clases en la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Este será el sueldo de Jeannette Jara por realizar clases en la Usach

El portal de verificación "Fast Check" se contactó directamente con el plantel de estudios, desde donde aclararon las reales condiciones del vínculo académico.

En concreto, desde la casa de estudios indicaron que Jeannette Jara ingresará como profesora por hora de clase, impartiendo una sola asignatura, por lo que su renta mensual será “aproximadamente de $280 mil”, monto que se encuentra “determinado conforme a la escala única de remuneraciones vigente en la Universidad”.

En ese sentido, la Usach fue enfática al señalar que “es incorrecto y falaz hablar de cualquier cifra que hable de montos como los $13 millones mencionados”.

Asimismo, se informó que la reincorporación de Jara sigue el procedimiento regular de la universidad, el que contempla la presentación de antecedentes académicos y curriculares, su revisión institucional y la aprobación por instancias colegiadas, incluido el consejo de facultad triestamental.

¿Cuál es la asignatura que dictará Jara en la Usach?

Esta no es la primera vez que la excandidata presidencial realizará clases en la Usach, pues ya había realizado labores docentes en distintos períodos, específicamente en los años 2000, 2003, 2013-2014 y 2018-2020, además de haber sido estudiante de la institución y presidenta de la Federación de Estudiantes de la universidad (Feusach).

"Fast Check" informó que la propia Jeannette Jara negó el monto viralizado, confirmando que su nueva etapa docente contempla la dictación de un solo ramo, correspondiente a Introducción al Derecho, en línea con lo señalado por la universidad.

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