"Recapaciten" y "me duele en el alma las medidas": Jeannette Jara y Evelyn Matthei reaccionan al alza de las bencinas

24 mar. 2026 - 11:45 hrs.

¿Qué pasó?

Las excandidatas presidenciales, Jeannette Jara y Evelyn Matthei, se pronunciaron este martes sobre el aumento al precio de los combustibles que fue anunciado por el Gobierno, el cual ha provocado largas filas en diversas bencineras a lo largo del país.

Fue el pasado lunes que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, informó que este jueves 26 de marzo la gasolina de 93 octanos subirá $370 y el diésel $580.

¿Qué dijo Jara sobre el alza de las bencinas?

"El Gobierno está apagando el incendio con bencina", aseguró la exministra del Trabajo en su cuenta de X.

"Dice 'no hay plata' para apoyar a la gente, mientras busca bajar el impuesto al 3% de las empresas más grandes del país", cuestionó Jara, agregando "recapaciten. Aún es tiempo".

¿Qué dijo Matthei sobre el alza de las bencinas?

Por su parte, Matthei manifestó: "me duele en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes. Tenemos que hacer un esfuerzo gigantesco por cortar gastos políticos, cerrar embajadas y cerrar todo lo que no sea absolutamente indispensable".

"Debemos entender la angustia de las familias chilenas y ayudarlas en todo lo que sea posible", sostuvo la exalcaldesa de Providencia.

La respuesta de Kast

Al ser consultado por los dichos de Jara, y otras críticas que han surgido en torno a la medida, el Presidente José Antonio Kast respondió que "lamentablemente hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, que nadie buscaba, nosotros esperamos que vuelva la paz pero la situación mundial es distinta a las que le tocó vivir a gobiernos anteriores".

"Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno ¿Cómo lo hacemos? y con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales", sentenció, apuntando al Gobierno anterior.

"Los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad, y así como se está generando esta alza por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesiten su apoyo. Que critiquen políticamente lo que estimen conveniente pero que se la jueguen por la gente", añadió.

En ese sentido, indicó que "nosotros estamos actuando con responsabilidad, responsabilidad que nos habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los fondos públicos cuando les correspondía".

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