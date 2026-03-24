"Estamos actuando con responsabilidad": Kast responde a críticas por alza de las bencinas y apunta al gobierno anterior

24 mar. 2026 - 10:15 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Presidente José Antonio Kast respondió a las críticas por el aumento en el precio de los combustibles, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciara que este jueves la gasolina de 93 octanos subirá $370 y el diésel $580.

¿Qué dijo Kast sobre el aumento de las bencinas?

"Son medidas duras, entendemos, pero también queremos ir ayudando a las familias más vulnerables, a las personas de clase media, viendo cómo este impacto en el alza de las bencinas se puede mitigar en temas de transporte público, tanto en el transporte público mayor, que son los buses, como en el transporte colectivo menor, que es esa red capilar que colabora mucho, que son son taxis y los colectivos", expuso el mandatario.

"También viendo el tema de la calefacción. Gran parte de las familias más humildes se calefaccionan con parafina y ahí se va a hacer un esfuerzo adicional para mantener los precios durante un par de meses", agregó.

José Antonio Kast aseveró que "lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dinero que no tenemos, endeudarnos para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociales, de ayuda a las familias más necesitadas".

Kast responde críticas

Sobre las críticas que han surgido en torno a la medida, el Presidente señaló: "lamentablemente hoy día vivimos una crisis mundial que nadie esperaba, que nadie buscaba, nosotros esperamos que vuelva la paz pero la situación mundial es distinta a las que le tocó vivir a gobiernos anteriores".

"Si vemos que el precio del barril casi duplica su valor, bueno ¿Cómo lo hacemos? y con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales", sentenció, apuntando al gobierno anterior.

"Los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad, y así como se está generando esta alza por un motivo que no depende de nosotros, les pedimos su colaboración activa en tramitar rápidamente en estos días aquellos proyectos de ley que necesiten su apoyo. Que critiquen políticamente lo que estimen conveniente pero que se la jueguen por la gente", añadió.

En ese sentido, indicó que "nosotros estamos actuando con responsabilidad, responsabilidad que nos habría gustado mucho que otros hubiesen tenido en el manejo de los fondos públicos cuando les correspondía".

Llamado a la ciudadanía

Finalmente, Kast hizo un llamado a la ciudadanía: "Chile tiene reservas para estos días y, por lo tanto, es entendible que cada uno quiera llenar el estanque de su vehículo, pero también les tenemos que pedir la solidaridad en el transporte a los lugares de trabajo, que cuiden y respeten el tema de transporte público".

"Cualquier daño que se realice a un bus en estos días, cualquier aglomeración provocada por disturbios en las entradas de los metros perjudica a todos los chilenos", sostuvo.

"Nosotros compartimos que pueden haber manifestaciones, pero tienen que ser manifestaciones pacíficas que no dañen a otros ciudadanos que sí necesitan el transporte público para movilizarse", concluyó.