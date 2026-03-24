Tras anuncio de alza de los combustibles: ¿Dónde está la bencina más barata en Santiago?

24 mar. 2026 - 09:21 hrs.

Tras el anuncio de la histórica alza en el precio de los combustibles que regirá a partir del jueves, muchos conductores ya comenzaron a llenar los estanques de sus vehículos y otros lo harán durante estos días.

Según dijo el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, la gasolina de 93 octanos subirá $370 por litro, mientras que el diésel tendrá un aumento de $580 por litro.

Por ello, es importante conocer los precios de las bencineras en tu región o ciudad, para que puedas cotizar los valores y saber dónde te conviene comprar.

¿Dónde está la bencina más barata de Santiago?

De acuerdo al portal Bencina en Línea, sitio oficial de la Comisión Nacional de Energía (CNE) que mantiene los precios actualizados de todas las bencineras del país, la estación de servicio más económica de Santiago está ubicada en la comuna de San Bernardo.

Se trata de la estación de la empresa Sin Bandera, ubicada en Barros Arana 1502, que tiene a 1.093 pesos por litro la bancina de 93 octanos.

En esa línea, las bencineras más baratas en la capital están ubicadas todas en la zona sur, en la propia comuna de San Bernardo y una en Lo Espejo. Revisa a continuación el ranking de las más económicas.

Sin Bandera, Barros Arana 1502, San Bernardo: 1.093 $/L JLC, Santa Margarita 081, San Bernardo: 1.097 $/L Copec, Lo Sierra 03079, Lo Espejo: 1.102 $/L Copec, Lo Sierra 03000, San Bernardo: 1.102 $/L Shell, Camino Lo Sierra 03150, San Bernardo: 1.102 $/L

Si buscas opciones más céntricas, las comunas de Recoleta, Maipú, Cerrillos y Quinta Normal también figuran con bencineras económicas.

¿Cómo revisar la bencina más barata de mi comuna?

Si deseas revisar la estación de servicio más barata de tu comuna o ciudad, debes ingresar al portal de bencinaenlinea.cl.

Una vez adentro, escribe tu comuna y el mapa interactivo te mostrará todas las estaciones de servicio cercanas a tu ubicación y los precios que tiene para las bencinas de 93, 95 y 97 octanos, además del diésel, parafina y gas licuado de uso vehicular.

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