"No sería extraño que alguna se quede sin stock": Continúan las filas en bencineras tras anuncio de alza en los combustibles

24 mar. 2026 - 08:29 hrs.

¿Qué pasó?

Desde las primeras horas de la mañana de este martes, largas filas se han mantenido en bencineras de la capital y distintas zonas del país, en medio del anuncio de una fuerte alza en los combustibles que comenzará a regir este jueves.

La alta demanda se ha extendido durante toda la jornada, con conductores intentando cargar gasolina antes del incremento. En algunos casos, incluso, se ha observado el uso de bidones, lo cual es ilegal, en un escenario marcado por la incertidumbre.

Riesgo de quiebre de stock

En ese contexto, el editor de Economía de Meganoticias, Roberto Saa, advirtió que “la imagen es impactante de lo que está ocurriendo en las bencineras, anoche vimos lo mismo. Habrá que ver la capacidad de las bencinas de enfrentar esta demanda”.

“No sería extraño que más de alguna bencinera se quede sin stock por esta demanda que es absolutamente fuera de toda norma, de toda lógica", sostuvo.

Alzas históricas desde este jueves

El fenómeno se produce en medio de un alza sin precedentes en el precio de los combustibles. “Sin duda estamos frente a un momento histórico en la economía chilena. Nunca desde que se tienen registros de los vaivenes de los combustibles, la gasolina, el petróleo y el diésel, habían tenido una variación tan fuerte semanal”.

“Había habido uso del mecanismo que permite un alza por sobre las mismas normas del MEPCO o del mecanismo que hubiera en el momento, me acuerdo $100 por ahí, u $80 pesos, pero $370 para la bencina y $580 para el diésel, nunca había ocurrido”, aseguró.

En la Región Metropolitana, la gasolina de 93 octanos pasará de un precio promedio de $1.114 a $1.464. En Valparaíso subirá de $1.170 a $1.520; en Biobío de $1.327 a $1.677; y en Arica y Parinacota de $1.258 a $1.608.

“Aquí un poco de contexto siempre. Estamos viviendo quizás el mayor shock petrolero de la historia también. Hay muy pocas cosas que han ocurrido en la historia que puedan ser comparables”, indicó Saa.

Contexto internacional y presión en el mercado

El escenario se da en un contexto global de alzas en los combustibles. “La crisis del 70 es la crisis petrolera más grande de la historia, y esto ya la está superando, al menos igualando. Fíjense que hay alrededor de 90 países en el mundo que han subido los precios, y estamos hablando de países incluso productores de combustible”, señaló el editor de Economía.

La presión sobre la demanda también se ha visto en otros países. “Hay países de la Unión Europea que están aplicando cuotas de compra de bencina, de diésel o de gas para que la gente no acapare, porque eso puede ocurrir. De hecho, yo creo que puede ocurrir ahora en Chile porque yo estoy viendo muchas filas y veo gente que está con bidones, aunque eso es ilegal”.

Impacto del diésel en la economía

El aumento del diésel aparece como uno de los factores más relevantes por su efecto en cadena. “Este número va a ser súper complejo, yo creo que más complejo que el de las bencinas, porque este número va a significar una serie de alzas en otros productos de la economía que se van a ir esparciendo”, dijo Roberto Saa.

“Porque los camiones que trasladan la lechuga, los tomates, las papas, los zapallos, todos usan petróleo diésel... El señor agricultor que tiene un tractor con el cual hace el arado de la tierra, todo eso con petróleo diésel”, añadió.

“Todo eso va a significar entonces que estos $580, que es un alza fuerte, va a significar otras alzas, otras subidas, por lo tanto va a haber un shock inflacionario fuerte, que va a ser no solo marzo, sino que probablemente abril, mayo, porque va a ir poco a poco moviéndose para otros precios”, advritió.

Funcionamiento del MEPCO y proyecciones

Respecto al mecanismo aplicado, Roberto Saa explicó que “en esto se aplicó una facultad que tiene el MEPCO de hacer un alza de un paraguazo, de aplicar rápidamente lo que está costando ahora el combustible. Con eso ya quedamos ras ras, y ya no va a haber tanto gasto de dinero como veníamos viendo”.

“Pero de aquí en adelante va a seguir funcionando el MEPCO tal como lo ha venido conociendo. En la semana tres va a haber un ajuste de acuerdo a la circunstancia con un tope de $30 y no va a haber más alzas como esta”, aseguró.

Finalmente, se proyecta un eventual escenario de baja en los precios. “Lo que sí también hay que tener la esperanza de que cuando se termine este conflicto, que se va a terminar, no va a ser eterno, el precio del petróleo se va a desplomar, va a caer fuerte y en ese momento el gobierno va a poder apretar el mismo botón que está apretando ahora para tener una baja fuerte”.

“No sería raro que cuando eso ocurra tengamos una baja más o menos parecida al mismo tamaño de estas alzas y las bencinas vuelvan más o menos a los precios que teníamos en el verano”, sostuvo el editor de Meganoticias.

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