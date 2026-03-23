Roberto Saa explica alza histórica de los combustibles: Así quedará el precio de las bencinas desde este jueves

23 mar. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El periodista Roberto Saa, editor de Economía de Meganoticias, explicó los alcances de la histórica alza que experimentará el precio de los combustibles desde este jueves 26 de marzo.

La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con el objetivo de contrarrestar el déficit que estarían experimentando las arcas fiscales.

En conversación con Meganoticias Prime, el secretario de Estado informó que la gasolina de 93 octanos subirá cerca de $370 por litro, mientras que el Diésel, $570 por litro.

¿Por qué subirá el precio de los combustibles?

El periodista explicó que este aumento en los combustibles "es una decisión administrativa. Se ha ocupado una facultad del Mepco (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles) para hacer un ajuste fuerte".

El comunicador indicó que se trata de un "alza histórica", ya que lo que sucederá este jueves "nunca en la historia económica de nuestro país había ocurrido de esa magnitud".

Al respecto, sostuvo que en oportunidades anteriores, otros ministros de Hacienda habían ocupado esa facultad estableciendo incrementos de $90 ó $100 pesos, pero nunca de $370.

Este aumento considerable se dará por única vez, con el objetivo "de llegar a lo que está costando en este momento el litro de bencina en el mundo. (...) Para que no sigamos girando en torno al impuesto específico y dejen de llegar recursos al Estado, porque estamos con una situación de estrechez fiscal".

Roberto Saa indicó que, pese a que el ministro Quiroz dijo que será la bencina de 93 octanos la que experimentará el alza, "estuvimos preguntando y prácticamente va a ser el mismo número para la 95 y la de 97".

¿Cómo quedarán las bencinas de este jueves?

Bencina de 93 octanos:

Región Metropolitana:

Precio promedio ahora: $1.114

$1.114 Precio desde este jueves: $1.464

Región de Valparaíso

Precio promedio ahora: $1.170

$1.170 Precio desde este jueves: $1.520

Región de Biobío

Precio promedio ahora: $1.327

$1.327 Precio desde este jueves: $1.677

Región de Arica y Parinacota

Precio promedio ahora: $1.258

$1.258 Precio desde este jueves: $1.608

¿En qué impacta el alza de los combustibles?

Posteriormente, Roberto Saa se refirió al precio del diésel, que aumentará a $580 desde este jueves: "Este número no solo impacta a quienes tienen camiones, camionetas o vehículos que usan petróleo diésel".

Por el contrario, explicó, este incremento "se va a esparcir en la economía con otros precios", ya que existe mucha producción de bienes y servicios que dependen del diésel para su producción.

"Con petróleo se trasladan las lechugas, los tomates, una serie de hortalizas y productos; el pan que en la mañana se lleva a los hogares se traslada en vehículos que son a petróleo", indicó Saa, agregando que esta situación "va a generar un golpe inflacionario durísimo en el mes de marzo".

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