Alerta de trabajo en Canadá: estudiar tecnología en aviación y drones sirve como trampolín para el permiso laboral postgraduación

10 may. 2026 - 10:28 hrs.

Estudiar tecnología aplicada a la aviación, drones o ciberseguridad en Canadá podría convertirse en una puerta de entrada al mercado laboral del país gracias al permiso de trabajo postgraduación, conocido como PGWP.

Varias carreras técnicas poco conocidas están ganando interés entre estudiantes internacionales por sus altos salarios y la creciente demanda de talento especializado.

¿Qué programas de estudios ofrece Canadá para lograr el permiso laboral?

La asesora educativa Laura López destacó programas ofrecidos por el Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), una institución ubicada en Calgary, Alberta.

Entre ellos figura el diploma en sistemas de aeronaves pilotadas remotamente , enfocado en el manejo profesional de drones. Esta formación tiene aplicaciones en minería, agricultura, inspecciones industriales y sectores mecánicos.

, enfocado en el manejo profesional de drones. Esta formación tiene aplicaciones en minería, agricultura, inspecciones industriales y sectores mecánicos. Otra opción es Gas Turbine Technician, un programa donde los estudiantes aprenden a inspeccionar y reparar motores de turbina utilizados tanto en aviones como en plantas industriales.

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También sobresale Avionics Technology , orientado al control y mantenimiento de sistemas eléctricos aeronáuticos, lo que puede conducir a una licencia como ingeniero de mantenimiento de aeronaves.

, orientado al control y mantenimiento de sistemas eléctricos aeronáuticos, lo que puede conducir a una licencia como ingeniero de mantenimiento de aeronaves. La lista incluye además Geographic Information Systems , carrera centrada en análisis de mapas, imágenes satelitales y datos geoespaciales para estudiar ciudades, minería y recursos naturales. A

, carrera centrada en análisis de mapas, imágenes satelitales y datos geoespaciales para estudiar ciudades, minería y recursos naturales. A esto se suma Cyber Security, un campo cada vez más demandado ante el aumento de amenazas digitales y la necesidad de proteger redes y sistemas informáticos.

Según el gobierno canadiense, muchos programas relacionados con transporte, tecnología y áreas STEM pueden ser elegibles para el Post-Graduation Work Permit (PGWP), permiso que permite a graduados internacionales trabajar legalmente en Canadá tras culminar sus estudios.

El gobierno federal explica que este permiso puede extenderse hasta por tres años, dependiendo de la duración del programa académico y de si el estudiante cursó estudios en una institución autorizada.

Además, las autoridades migratorias mantienen para 2026 la lista vigente de áreas elegibles, lo que da mayor estabilidad a quienes planean estudiar carreras técnicas ligadas a aviación, mantenimiento aeronáutico, tecnología y ciberseguridad.

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