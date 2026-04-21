Hito en la minería: Encuentran uno de los cinco diamantes amarillos de más de 150 quilates en Canadá

21 abr. 2026 - 18:15 hrs.

Una mina canadiense encontró uno de los diamantes amarillos más grandes jamás descubiertos en el país, días antes de cerrar definitivamente sus operaciones. Se trata de una piedra de 158,20 quilates extraída en Diavik, ubicada a 200 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico, en los remotos Territorios del Noroeste de Canadá, según informó la empresa minera Rio Tinto.

El hallazgo pertenece a una categoría que Rio Tinto describe como “excepcionalmente rara”: los diamantes amarillos representan menos del 1% de la producción de Diavik, una mina especializada en diamantes blancos de calidad gema. El último descubrimiento comparable en la zona ocurrió en 2018, con un ejemplar de 552 quilates que se convirtió en uno de los más grandes encontrados en Norteamérica.

“Este diamante canadiense natural, con dos mil millones de años de antigüedad, es un milagro de la naturaleza y un testimonio de la habilidad y la fortaleza de todos los hombres y mujeres que trabajan en el desafiante entorno subártico de Diavik”, declaró Matt Breen, director de operaciones de Diavik Diamond Mines.

Lo que hace aún más singular el hallazgo es su momento: la mina cerró oficialmente el 24 de marzo de 2026, por lo que este diamante es uno de los últimos extraídos antes del fin de sus operaciones, tras más de 22 años de producción.

¿Cuál es la relevancia del hallazgo?

Los diamantes amarillos deben su color a la presencia de nitrógeno en su estructura cristalina, un fenómeno que ocurre de forma natural durante su formación a grandes profundidades. Que una mina orientada a diamantes blancos produzca un ejemplar de esta categoría y este tamaño es, en términos estadísticos, un evento extraordinario.

Diavik acumula más de dos décadas de extracción en uno de los entornos más inhóspitos del planeta. La mina operó bajo temperaturas extremas y sobre un lago ártico, condiciones que hacen de cada piedra extraída un resultado de ingeniería tanto como de geología.

El diamante de 158,20 quilates no es solo el último gran hallazgo de Diavik: es también el cierre simbólico de una mina que durante más de dos décadas extrajo piedras de uno de los depósitos más antiguos de la Tierra.

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