Tesoro valorado 2,4 millones de dólares: reformando un sótano lo sorprendió un cofre con unos 30 kilogramos de oro

15 abr. 2026 - 12:15 hrs.

Un trabajo de reforma aparentemente rutinario en una villa del distrito vienés de Penzing, en Austria, terminó convirtiéndose en un hallazgo extraordinario: un fontanero descubrió un cofre oculto con cerca de 30 kilogramos de monedas de oro, valoradas en unos 2,4 millones de dólares.

El descubrimiento se produjo cuando el trabajador notó una cuerda que sobresalía del suelo del sótano y, cuando intentó retirarla sin éxito, decidió romper el hormigón, lo que lo llevó directamente al cofre metálico incrustado de forma deliberada en la estructura, reseña Indian Defence.

¿Qué hace que este tesoro sea más valioso?

El recipiente, visiblemente deteriorado por el paso del tiempo, contenía numerosas monedas con la imagen del compositor Wolfgang Amadeus Mozart, que fueron acuñadas antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto sugiere que el tesoro fue escondido hace varias décadas, probablemente por un antiguo propietario que quiso asegurar su ocultamiento a largo plazo.

El hecho de que el cofre estuviera cementado refuerza la idea de que no fue abandonado por accidente, sino cuidadosamente ocultado.

Curiosamente, otro trabajador había visto la misma cuerda el día anterior, pero no le prestó atención, resaltando lo fortuito del hallazgo, que pudo haber pasado desapercibido.

La sorpresa fue mayúscula entre quienes conocieron la noticia, ya que, aunque en obras de construcción pueden aparecer objetos antiguos, encontrar una fortuna de esta magnitud es sumamente inusual.

¿Qué pasará con este tesoro?

Desde el punto de vista legal, la legislación austriaca establece que este tipo de descubrimientos genera una copropiedad entre quien encuentra el tesoro y el dueño del inmueble, lo que significa que el fontanero podría recibir hasta la mitad del valor total, aunque el proceso aún está en evaluación.

Las autoridades también deben determinar si las monedas tienen relevancia cultural o histórica, lo que podría influir en su destino final. De momento, el tesoro permanece bajo custodia oficial mientras se define su futuro.

No se han revelado detalles sobre la identidad completa del fontanero ni sobre posibles reclamaciones del propietario de la vivienda.

Todo sobre Mundo