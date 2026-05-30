¡Revisa tus bolsillos! Moneda de $50 puede llegar a venderse en $30.000 debido a un "error de ortografía impresionante"

30 may. 2026 - 18:00 hrs.

¿Qué pasó?

Con el auge de las redes sociales, los coleccionistas de billetes y monedas, más conocidos como numismáticos, han encontrado una buena plataforma en la cual compartir su pasión por las divisas antiguas o extrañas.

Una de las cuentas de Instagram más conocidas es la de @error_coins_chile, quien constantemente comparte con sus seguidores datos de monedas o billetes con algunas peculiaridades que pueden aumentar considerablemente su valor.

Una moneda de $50 que vale $30.000

Una de sus últimas publicaciones hace referencia a una moneda de $50 que puede llegar a costar hasta $30.000 debido a un "error de ortografía impresionante" en su acuñación.

"Este error se da en la moneda de 50 pesos del año 2008 y 2009", señala el reel en el cual se explica que la moneda dice "República de Chiie" en vez de "República de Chile".

"La del año 2008 tiene un valor de apenas unos 300 pesos. Es súper común, se hicieron millones con ese error", informó para lástima de las personas que posean una de estas monedas.

Sin embargo, "en el año 2009 también se da este error en algunas monedas y estas tienen un valor de unos 30 mil pesos", ya que "son muchísimo más escasas que las del año 2008".

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