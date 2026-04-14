Juego de azar prehistórico: habitantes de Norteamérica crearon los dados más antiguos del mundo al final de la Edad de Hielo

14 abr. 2026 - 21:14 hrs.

Habitantes de Norteamérica crearon un juego de azar prehistórico. Se trataría de los dados más antiguos del mundo y se calcula que fueron fabricados al final de la Edad de Hielo.

Arqueólogos habrían hallado un nuevo eslabón en la creación de juegos de azar rudimentarios, con estos dados que datan de hace 12.000 años y eran utilizados con fines de entretenimiento, apuestas y comercio.

Un nuevo estudio publicado en la revista American Antiquity e impulsado por el Departamento de Antropología y Geografía de la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, habría revelado que los dados más antiguos registrados se ubicaron en los depósitos Folsom del Pleistoceno tardío en Wyoming, Colorado y Nuevo México.

¿Qué se sabe de los dados más antiguos del mundo?

Para sorpresa de los investigadores, los dados hallados, provenientes del Pleistoceno, son milenios anteriores a sus contrapartes más antiguas conocidas del Viejo Mundo.

“Estos resultados sugieren que los antiguos nativos americanos poseían un conocimiento práctico básico del azar, la aleatoriedad y la probabilidad y, en consecuencia, fueron pioneros en la comprensión y aplicación práctica de estos conceptos por parte de la humanidad”, precisó el informe, encabezado por el especialista Robert J. Madden.

A su juicio, estas herramientas intelectuales y sociales podrían hacer importantes revelaciones sobre la complejidad, la organización social, el intercambio, la religión y la cosmovisión de los antiguos nativos americanos.

En consecuencia, los involucrados sugieren promover estudios más profundos respecto a la distribución geográfica y a los cambios experimentados en los tipos estilísticos de los dados nativos americanos.

Asimismo, apuestan a que la reevaluación de los lugares en los que se encuentran estos artefactos podría revelar patrones de interacción social e integración hasta ahora desconocidos.

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