Operación Escudo Terrestre: La NASA y la empresa de Jeff Bezos hacen alianza para detectar asteroides peligrosos

27 mar. 2026 - 21:17 hrs.

¿Qué pasó?

La NASA y la empresa de Jeff Bezos, Blue Origin, hicieron una alianza con la finalidad de "evitar que el destino de los dinosaurios no se repita en nuestra era".

La operación Escudo Terrestre está dividida en cuatro fases y surge tras la detección de varios objetos que pasaron muy cerca de la órbita lunar. Esto alertó a las autoridades estadounidenses y desde la Casa Blanca autorizaron la colaboración.

El aporte de Jeff Bezos no solo será económico, ya que también pondrá a disposición del proyecto su cohete orbital reutilizable, New Glenn, con el que pondrá en órbita el telescopio espacial de la NASA, NEO Surveyor. Herramienta diseñada específicamente para detectar asteroides y cometas que representen un peligro para el planeta Tierra.

Estos telescopios detectarán asteroides oscuros que los otros no alcanzan a percibir. Esto pone en aviso a los expertos sobre una posible amenaza con décadas de anticipación. Actualmente, de acuerdo con información del medio Fayerware, Blue Origin está desarrollando un motor de aterrizaje para misiones de interceptación masiva.

Asteroide. NASA.

¿Cuáles son los objetivos de la alianza entre la NASA y Blue Origin?

Los asteroides que están siendo monitoreados con gran detalle son:

Bennu (101955): Tiene 500 metros de diámetro y una probabilidad de impacto en el año 2182. Blue Origin lo usará para probar la fuerza requerida para impactarlo y alejarlo.

Apophis (99942): Se proyecta que pase tan cerca de la Tierra que podrá ser visto sin un telescopio, la fecha prevista de su paso es el 13 de abril de 2029.

2023 DW: Tiene las medidas de una piscina olímpica. Está especialmente en la mira de la Operación Escudo Terrestre para ser impactado por el cohete New Glenn. La ventana de aproximación a la Tierra se proyecta para 2046.

1950 DA: Es el más grande de todos, mide 1.1 kilómetros. Si llega a impactar con la Tierra, podría ocurrir una extinción masiva. De ocurrir un choque, sería en 2880, sin embargo, ya están evaluando el diseño de remolcadores espaciales debido al tamaño de su masa.

2026 AD1: Fue descubierto hace meses, es pequeño y su trayectoria es irregular, no obstante, esperan interceptarlo en 2027 para probar la viabilidad de una respuesta en un plazo menor a doce meses.

Telescopio NEO Surveyor. NASA.

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