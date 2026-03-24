La historia de una familia que se opone a vender su granja por 26 millones de dólares

24 mar. 2026 - 17:32 hrs.

Una familia estadounidense rechazó una millonaria oferta de parte de una empresa anónima interesada en sus terrenos para construir un centro de datos. El monto ofrecido alcanza los 26 millones de dólares, lo que equivale a más de 23.850 millones de pesos.

Ida Huddleston y su hija Delsia Bare poseen 1200 acres de tierras de cultivo. Para ellas, el valor sentimental de estas parcelas supera al económico. Por esa razón se resisten a vender, pues no quieren que se construya en ellas un centro de datos para inteligencia artificial.

"26 millones de dólares no significan nada. Mi familia ha vivido aquí durante años, ha pagado impuestos por esta tierra y ha alimentado a toda una nación gracias a ella. Incluso cultivaron trigo durante la Gran Depresión y mantuvieron las filas para conseguir pan cuando la gente no tenía nada más", expresó Bare.

El hecho ocurrió en una localidad al norte de Kentucky, Estados Unidos, y según diferentes portales de noticias, este no es un caso aislado. Son muchos los agricultores que han recibido ofertas por sus terrenos de parte de empresas anónimas de inteligencia artificial y, aunque las sumas de dinero son exorbitantes, se han negado. "Son unos mentirosos, es una estafa", afirmó la familia Huddleston respecto a la creación de empleo y crecimiento económico que promete la empresa.

¿Qué son los centros de datos y qué relación tienen con la IA?

La inteligencia artificial cada vez gana más terreno en el mundo, pero lo que muchos desconocen es que la existencia de esta herramienta digital depende completamente de espacios y recursos terrenales. Para que funcione lo que hoy conocemos como IA, no solo se necesitan grandes cantidades de agua, sino que también es indispensable la construcción de centros de datos.

Los centros de datos IA son grandes instalaciones diseñadas para entrenar y ejecutar modelos de inteligencia artificial, se diferencian de los centros comunes porque tienen mayor consumo energético y requieren de un sistema de refrigeración avanzado.

Centro de datos de inteligencia artificial.

Su construcción genera debate, por el impacto medioambiental que implica. En casos extremos llegan a utilizar hasta 19 millones de litros de agua por día. Además, producen entre el 0.9 y el 5?% de gases de efecto invernadero y generan basura electrónica por la rápida actualización de servidores y equipos.

La posición de Chile respecto a la IA

Chile es el tercer país de Latinoamérica con más centros de datos, después de Brasil y México. Actualmente, hay 33 construidos y 34 más en desarrollo, de acuerdo con información revelada por CIPER. El centro de datos ubicado en Cerillos utiliza 230 litros de agua por segundo y, aunque el de Quilicura gasta solo 50, esto equivale al consumo de agua de 8.000 familias.

Para muchos, una importante amenaza sobre recursos vitales para el ser humano y el medioambiente; para otros, una oportunidad de desarrollo y crecimiento económico.

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