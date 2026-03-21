Fue condenado por error: Un hombre recuperó su libertad tras pasar 19 años en prisión

21 mar. 2026 - 08:46 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue condenado injustamente por robar 550 dólares, lo que equivale a $500 mil pesos chilenos. Pasó 19 años en prisión y este lunes fue anulada su condena, después de que la fiscalía reconociera que cometió un error.

Los abogados y fiscales presentaron nuevas pruebas y los verdaderos culpables confesaron el delito.

Se trata del caso de Kenneth Windley, un hombre de 61 años de edad que fue arrestado en 2005. Windley utilizó una orden de pago por $542 dólares, para comprarle una estufa a su madre. Casualmente, en ese momento Gerald Ross (70) fue víctima de un violento asalto en el que le sustrajeron órdenes de pago, dinero en efectivo y un libro bancario.

El robo lo realizaron dos hombres, que lo interceptaron a la salida de un banco. La víctima fue citada para identificar a sus asaltantes y señaló a Windley como uno de ellos. Aunque él desde el inicio declaró que era inocente, tenía ciertos antecedentes penales que el jurado consideró en su juicio.

Una evidente falla en el sistema

Kenneth Windley, confesó que la orden de pago que utilizó, la obtuvo gracias a unos conocidos que se la vendieron a un precio más bajo y le aseguraron que era válido, pero no pudieron utilizarlo por un problema de burocracia.

Pese a que durante la investigación, Kenneth reveló el nombre de quienes le vendieron el documento, la justicia ignoró esta información y lo condenaron a 20 años de prisión. Este caso evidencia varias fallas en el sistema judicial de Nueva York, específicamente en el distrito de Brooklyn.

Juicio Kenneth Windley

Según información revelada por el medio estadounidense ABC News, la fiscalía admitió que estas confesiones "habrían generado una duda razonable sobre la culpabilidad del condenado" de haber sido consideradas en el juicio.

La justicia no solo se basó en un testimonio para dictar sentencia, sino que desestimó pruebas que eran determinantes para evitar una encarcelación injusta. Con la declaración de los verdaderos culpables, se descubrió que cometieron delitos similares entre 2005 y 2006, siguiendo el mismo patrón.

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