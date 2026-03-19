Hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega arriesga siete años de cárcel: Está acusado de violación y agresiones

19 mar. 2026 - 14:09 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves se realiza el último juicio en contra de Marius Borg Høiby, hijo de la princesa Mette-Marit de Noruega, quien fue acusado de 40 delitos, entre los que figuran violación a cuatro mujeres, violencia doméstica y amenazas, entre muchos otros.

Borg se encuentra en prisión preventiva desde principios del mes de febrero, tras incumplir la orden de alejamiento que tenía de parte de una de sus víctimas. La fiscalía pidió una pena de siete años y siete meses de prisión.

El joven de 29 años de edad es el primogénito de la princesa Mette-Marit, fruto de una relación previa a su matrimonio con el príncipe Haakon de Noruega. Aunque uno de los cargos fue revocado, será juzgado por los otros 39, incluidos seis casos de conducta sexual vejatoria, infracción grave de la ley de narcóticos, alteración del orden público.

Borg Høiby no forma parte de la familia real, pero fue criado como un miembro más desde que su madre se casó con el príncipe heredero en 2001. De acuerdo con sus declaraciones, reconoció su culpabilidad sobre algunos delitos menores, pero se declaró inocente respecto a los cargos por violación, argumentando que fueron encuentros consensuados, también negó ser culpable de maltrato y grabar sin consentimiento a varias mujeres.

Sesiones previas al juicio final

La defensa pidió retirar la medida cautelar de prisión preventiva alegando que era desproporcionada, pero el juez dictaminó que estaba "suficientemente justificada". El arresto previo al juicio ocurrió luego de una amenaza con arma blanca, denuncias de agresión e incumplimiento de la orden de alejamiento que tenía sobre su expareja.

Esta no es la primera vez que el primogénito de la princesa Mette-Marit es arrestado, en 2024 fue detenido debido a problemas con las drogas y tráfico de varios kilos de marihuana. El juicio tiene varias restricciones y no se han revelado mayores detalles, debido a la prohibición de exponer imágenes del acusado y las limitaciones sobre la reproducción de material probatorio y testimonios.

AFP

Reuters reveló que en una de las sesiones, el acusado apuntó contra los medios de comunicación que, según dijo, lo han acosado desde que tiene tres años y lo convirtieron en un "objeto de odio". En ese sentido, la defensa alegó que "No es un monstruo. Ninguno de nosotros lo es. No debe ser condenado por quién es, sino por lo que hizo".

Todo sobre Mundo