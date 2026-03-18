Mujer que escribió un libro infantil para superar el duelo tras la muerte de su esposo fue declarada culpable de asesinarlo

18 mar. 2026 - 15:33 hrs.

¿Qué pasó?

Kouri Richins (35) escribió un libro infantil sobre cómo afrontar un duelo, para que sus tres hijos superaran la muerte de su padre. Lo que nadie se esperaba era que tiempo después sería acusada de asesinar a su esposo y otros delitos.

Según revelaron algunos medios, la mujer contrató varios seguros de vida a nombre del padre de sus hijos, sin su consentimiento, con una cobertura de dos millones de dólares. Richins fue arrestada en 2023 y dictarán sentencia el próximo 14 de mayo.

El hecho ocurrió en 2022 en Utah, Estados Unidos. De acuerdo con lo expuesto por los fiscales, la acusada causó la muerte de su pareja agregando cinco veces la dosis de fentanilo necesaria para morir, en un cóctel que Eric Richins bebió.

Esto, con la finalidad de heredar su patrimonio valorado en más de cuatro millones de dólares y cobrar los seguros de vida que contrató. Analistas forenses digitales, accedieron al celular de la acusada y encontraron que según su historial de búsqueda, Kouri consultó cuál era la dosis letal de fentanilo.

Arriesga cadena perpetua

Asimismo, se evidenció que la mujer de 35 años de edad, buscó en internet, "Cárceles de lujo para los ricos de Estados Unidos". Luego de tres horas de alegatos, Kouri Richins fue declarada culpable por intento de homicidio con agravantes, ya que intentó envenenar a su esposo semanas antes, el día de San Valentín, pero no tuvo éxito.

Brad Bloodworth, alegato final. David Jackson

También, será sentenciada por falsificación y fraudes de seguro asociados a la póliza de Eric Richins. El juicio contó con la declaración de 40 testigos que confesaron problemas en el matrimonio entre Eric y Kouri, la relación paralela que mantenía esta última con otro hombre y las deudas que tenía.

La defensa alegó que su representada fue acusada injustamente de asesinar a su esposo, por una investigación deficiente y sesgada. La pena máxima por homicidio corresponde a cadena perpetua sin libertad condicional.

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