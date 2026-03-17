Medía cerca de 20 metros: Científicos hallaron en Brasil restos de un dinosaurio gigante vinculado a Europa

17 mar. 2026 - 19:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo hallazgo en Brasil podría reforzar la idea de que Sudamérica, África y Europa estaban conectadas por vías terrestres hace más de 100 años. Esto porque un grupo de científicos encontró restos de una especie de dinosaurio gigante, emparentada con un animal similar descubierto en España.

Se trata de un dinosaurio de cuello largo que medía alrededor de 20 metros. Uno de los ejemplares más grandes hallados en Brasil. Los restos fueron descubiertos en una construcción en el estado de Maranhao, en 2021.

Tal como establece la ley, la obra fue detenida apenas se avistó el esqueleto. El profesor de la Universidad Federal de Maranhão (UFMA), Manuel Medeiros, declaró al medio Folha de São Paulo que "a diferencia de otros yacimientos, la profundidad donde se excavó el Dasosaurus revela una nueva ubicación donde podrían aparecer nuevos fósiles".

Giovani Toledo Vicieli. Reuters

El Journal of Systematic Paleontology realizó un estudio en el que identificaron al dinosaurio encontrado como Dasosaurus tocantinensis. Entre los restos había huesos de las patas delanteras, costillas, pelvis y un fémur que medía cerca de 1,5 metros, lo que permitió dimensionar el tamaño del animal.

Un hallazgo de ascendencia europea

Inicialmente, se creyó que la osamenta pertenecía a un perezoso de gran tamaño, no obstante, el investigador de la Universidad Federal del Valle de São Francisco, Elver Mayer afirmó que, una vez extraídos, se percataron de que eran huesos más antiguos.

"Concluimos que no se trataba del Cuaternario —período que terminó con la última Era de Hielo, hace 11.000 años—, sino probablemente de la Formación Itapecuru, de unos 115 millones de años de antigüedad", precisó.

Leonardo Kerber Reuters

Tras analizar los restos, además de confirmar que este es uno de los ejemplares más grandes que se ha visto en Brasil, se confirmó que el Dasosaurus tocantinensis, es pariente del Garumbatitan morellensis, un dinosaurio descubierto en España.

La explicación sobre cómo esta especie llegó hasta este lado del mundo, la hizo el investigador del Museo de Zoología de la Universidad de São Paulo, Bruno Navarro. "Su linaje se originó en Europa, se dispersó por Sudamérica, pasando por el norte de África, hace entre 135 y 115 millones de años", declaró.

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