Sistema frontal golpea la zona centro-sur: una persona desaparecida tras volcamiento de bote en el Maule

07 may. 2026 - 01:30 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona permanece extraviada luego del volcamiento de una embarcación pesquera registrado en la comuna de Vichuquén, Región del Maule, en medio del sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país.

La emergencia fue abordada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), organismo que confirmó que las labores de búsqueda continúan en el sector.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, realizó un balance de las condiciones climáticas que se mantienen desde la zona centro hasta el sur del territorio.

“Continúan las labores de búsqueda”, señaló la autoridad respecto al hombre desaparecido tras el accidente marítimo ocurrido en Vichuquén.

Alerta por malas condiciones climáticas

Desde Senapred informaron que se mantiene la alerta temprana preventiva entre las regiones de Valparaíso y Biobío debido al sistema frontal.

Además, actualmente se registran precipitaciones normales a moderadas entre Valparaíso y Ñuble, mientras que se espera el desarrollo de tormentas eléctricas y fuertes ráfagas de viento desde Coquimbo hasta Biobío durante el resto de la jornada.

“Queremos reiterar el llamado a la población a evitar desplazamientos innecesarios a zonas cordilleranas y permanecer informados a través de canales oficiales. Prevenir es tarea de todos y todas”, indicó Cebrián.

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