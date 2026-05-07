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Cortes de luz de hasta seis horas: Estas son las 5 comunas de la RM afectadas este jueves 6 de mayo

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este jueves 7 de mayo en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a mejorar la red y conectar nuevas instalaciones.

La suspensión del suministro afectará a vecinos de cinco comunas de Santiago, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por seis horas.

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Los cortes serán acotados por sectores y horarios específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle de cada comuna para verificar si una vivienda se verá afectada durante la jornada, ingresando al portal oficial de Enel.

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Comunas con cortes de luz este miércoles 28 de abril

Peñalolén  

De las 11:00 hasta las 17:00 horas

Santiago Centro 

Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas 

Pedro Aguirre Cerda 

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas 

La Florida 

Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

Lo Barnechea 

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas 

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