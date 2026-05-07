Cortes de luz de hasta seis horas: Estas son las 5 comunas de la RM afectadas este jueves 6 de mayo

07 may. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Enel anunció una serie de cortes de luz programados para este jueves 7 de mayo en distintos sectores de la Región Metropolitana, debido a trabajos destinados a mejorar la red y conectar nuevas instalaciones.

La suspensión del suministro afectará a vecinos de cinco comunas de Santiago, con interrupciones que en algunos casos se extenderán hasta por seis horas.

Los cortes serán acotados por sectores y horarios específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle de cada comuna para verificar si una vivienda se verá afectada durante la jornada, ingresando al portal oficial de Enel.

Comunas con cortes de luz este miércoles 28 de abril

Peñalolén

De las 11:00 hasta las 17:00 horas

Santiago Centro

Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas

Pedro Aguirre Cerda

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

La Florida

Desde las 9:00 hasta las 13:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas