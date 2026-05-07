Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en cuatro comunas de Santiago para este jueves

¿Qué pasó?

Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 7 de mayo se realizarán cortes programados de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana.

De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas

Lo más visto de Nacional

Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.

Ir a la siguiente nota

¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?

Ñuñoa 

Desde las 15:00 horas del jueves 6 de mayo, hasta las 6:00 de la mañana del viernes 7 de mayo. 

Peñalolén 

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas 

Santiago Centro 

Desde las 15:00 horas de este jueves 7 hasta las 6:00 del viernes 8 de mayo. 

Recoleta 

Desde las 15:00 horas de este jueves, hasta la 01:00 del viernes 8 de mayo. 

Leer más de

Notas relacionadas