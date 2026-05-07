Por hasta 15 horas: Anuncian corte de agua en cuatro comunas de Santiago para este jueves
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Con motivo de distintos trabajos de mantención en la red, Aguas Andinas informó que este jueves 7 de mayo se realizarán cortes programados de agua en cuatro comunas de la Región Metropolitana.
De acuerdo a la sanitaria, los trabajos podrían tomar hasta 15 horas debido al cambio de válvulas.
Los cortes no contemplan la totalidad de las comunas, ya que se centran en perímetros específicos que fueron dados a conocer por la compañía a través de su sitio web.Ir a la siguiente nota
¿Dónde y a qué hora se cortará el agua?
Ñuñoa
Desde las 15:00 horas del jueves 6 de mayo, hasta las 6:00 de la mañana del viernes 7 de mayo.
Peñalolén
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Santiago Centro
Desde las 15:00 horas de este jueves 7 hasta las 6:00 del viernes 8 de mayo.
Recoleta
Desde las 15:00 horas de este jueves, hasta la 01:00 del viernes 8 de mayo.
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