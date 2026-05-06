Kast se reunió con 130 alcaldes en La Moneda: Contribuciones, seguridad y educación fueron parte de los temas que se trataron

06 may. 2026 - 22:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast encabezó este miércoles un encuentro con cerca de 130 alcaldes de todo el país en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, en una instancia de diálogo orientada a abordar los principales desafíos territoriales y fortalecer la coordinación entre el Gobierno y los municipios.

¿Cómo fue la reunión del Presidente Kast con los alcaldes?

Durante el encuentro, el mandatario expuso el sentido de la jornada, destacando la importancia de escuchar a las autoridades locales y avanzar en soluciones concretas para las comunidades.

Posteriormente, se abrió un espacio de diálogo donde los alcaldes plantearon sus inquietudes y propuestas, abordando temas como la rebaja de contribuciones y su impacto en el Fondo Común Municipal, la planificación de políticas públicas con enfoque territorial, el acceso a liquidez para gestión municipal, el Fondo de Apoyo Regional y la coordinación con gobiernos regionales.

Asimismo, se discutieron materias vinculadas a seguridad y convivencia, incluyendo problemáticas de incivilidades, personas en situación de calle y herramientas legales para su abordaje, junto con desafíos en educación, particularmente en materia de convivencia escolar y funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

La jornada forma parte de la agenda de trabajo del Gobierno para fortalecer el rol de los municipios como primera línea de respuesta a las necesidades ciudadanas, promoviendo una gestión más coordinada, eficiente y cercana a las personas en todo el territorio nacional.

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