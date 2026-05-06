Ministro Quiroz tras informe del CFA: "Tenemos una coincidencia maciza en que las medidas generan crecimiento económico"

06 may. 2026 - 20:51 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Hacienda defendió el Proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional tras la presentación del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. El ministro Jorge Quiroz valoró el informe del organismo y destacó que ambas partes comparten una misma visión sobre los pilares del proyecto.

¿Qué dijo Quiroz respecto a las observaciones del CFA?

En concreto, Quiroz subrayó que la presidenta del CFA, Paula Benavides, reconoció que la iniciativa prioriza el crecimiento económico y promueve la eficiencia del gasto público, dos elementos que el gobierno considera claves para la sostenibilidad fiscal.

Para el ministro, lo anterior no es menor: "El CFA comparte nuestra priorización por el crecimiento económico, así como la promoción de esfuerzos de eficiencia económica", afirmó, destacando "muy particularmente la coincidencia maciza que tenemos con el CFA en cuanto a que las medidas propuestas en el PDL generan crecimiento de la economía", dijo el jefe de las arcas fiscales en un comunicado.

Con ese respaldo sobre la mesa, el titular de Hacienda lanzó un llamado directo a los legisladores para que respalden la megareforma. "Chile acumula cuatro años de estancamiento, con un desalentador crecimiento per cápita de apenas medio por ciento ese período. Este proyecto busca dejar atrás ese ciclo, recuperar el crecimiento, atraer inversión y, por sobre todo, generar más y mejores empleos. Por eso hacemos un llamado a los legisladores a sumarse con sentido de país y también con sentido de urgencia", planteó.

En cuanto a las nueve observaciones que formuló el CFA, Quiroz anticipó que un equipo de la Dirección de Presupuestos (Dipres) las responderá una por una ante la misma comisión al día siguiente.

El ministro, eso sí, cuestionó la metodología del organismo: "El CFA examina los efectos medida por medida, y soslaya lo que a nuestro juicio es el necesario análisis transversal de todas las medidas en su conjunto, tomando en cuenta los efectos de equilibrio general", explicó.

Finalmente, Quiroz insistió en que el proyecto debe evaluarse como un todo. "Más allá de las precisiones y diferencias, el ministerio quiere recordar que el proyecto tiene un impacto como un todo, con todas las medidas consideradas actuando conjuntamente. No debemos considerar solo el proyecto: aquí hay una serie de medidas administrativas y legales que deben mirarse en conjunto", concluyó.

Todo sobre Gobierno de Kast