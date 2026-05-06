Detienen a banda que protagonizó portonazo con subfusil Uzi en Providencia: Dos son menores y estarían asociados al Tren de Aragua

06 may. 2026 - 20:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a cuatro sujetos imputados por el "portonazo" del lunes pasado en la comuna de Providencia, donde la víctima fue herida en el tórax por un disparo efectuado con un subfusil Uzi.

Los detenidos son tres venezolanos y un chileno, dos de ellos menores de edad. Los cuatro estarían vinculados al Tren de Aragua. Se les investiga por otros asaltos similares.

¿Qué dijo la PDI?

El subprefecto Alejandro Armijo indicó que "efectivamente, los cuatro sujetos que logramos detener, tres de ellos venezolanos, uno chileno, podrían tener vinculación con bandas internacionales".

Añadió que "en tiempo récord se logró ubicar al sujeto que actúa como tirador que ocupa el arma larga en este delito, quien hiere a la víctima con un disparo en el tórax".

El asalto se registró a las 22 horas del lunes pasado en calle Eduardo Munita Quiroga, en momentos en que el afectado llegaba de visita donde unos amigos. Se presume que estaba siendo seguido en otro móvil, ya que apenas se detuvo frente al inmueble, fue abordado de inmediato por la banda.

La víctima fue bajada a la fuerza de su station wagon Suzuki y en momentos en que se resistía al atraco, uno de los delincuentes le disparó a corta distancia con el subfusil, impactándolo bajo la axila derecha. Fue trasladado por el SAMU a la Clínica Indisa, donde quedó internado en estado grave, pero fuera de riesgo vital.

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