Sin delito: Tribunal archiva definitivamente la causa por la muerte del expresidente Piñera

06 may. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Río Bueno acogió la solicitud de la Fiscalía Regional de Los Ríos para sobreseer definitivamente la causa del accidente aéreo ocurrido en febrero de 2024 en el Lago Ranco, donde falleció el expresidente Sebastián Piñera.

¿Qué informó la Fiscalía?

En una declaración, la fiscalía señaló que desarrolló una investigación acabada y minuciosa que contó con la colaboración de diversas instituciones, como la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones, Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, Bomberos y Servicio Médico Legal.

Asimismo, se dispusieron todas las diligencias necesarias y útiles para el esclarecimiento de los hechos y sus causas, descartándose la existencia de algún delito y confirmando que se trató de un lamentable accidente aéreo.

“Se determinó que condiciones de humedad y temperatura provocaron un empañamiento repentino en la cabina, generando desorientación espacial por pérdida de visibilidad, lo que derivó en que el expresidente perdiera el control del helicóptero, impactando en el lago a unos 250 metros de la orilla, poco después del despegue a las 14:30 horas”, expuso la fiscalía.

Finalmente, el Servicio Médico Legal concluyó que la causa de muerte fue asfixia por sumersión y descartó la presencia de alcohol o sustancias psicotrópicas en la sangre del mandatario.

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