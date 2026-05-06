Avanza Línea 8 del Metro de Santiago tras aprobación ambiental: Este será su recorrido
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la Región Metropolitana aprobó la Línea 8 del Metro de Santiago, proyecto que contempla una inversión de US$ 1900 millones.
La iniciativa venía con una recomendación favorable por parte del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Este nuevo paso permite avanzar en una obra que beneficiará a una población estimada de 1,9 millones de pasajeros.Ir a la siguiente nota
¿Cómo será la Línea 8 y por dónde pasará?
El trazado considera una longitud aproximada de 18,5 kilómetros en los que se construirán 14 estaciones que conectarán la capital del oriente a sur.
La Línea 8 pasará por las comunas de Puente Alto, La Florida, Peñalolén, Macul, Ñuñoa, Providencia y Las Condes.
Cuando la Línea comience a operar, se espera que los tiempos de viaje disminuyan en 23 minutos aproximadamente. Esto significaría una baja del 41% respecto a lo que toma hacer el mismo trayecto hoy en día, en que se encuentra bordeando los 57 minutos de viaje.
Como antecedente del proyecto, a fines de abril el Servicio de Evaluación Ambiental había dado una recomendación favorable a la futura Línea 8 mediante su Informe Consolidado de Evaluación (ICE).
Actualmente, este nuevo hito de aprobación ambiental por parte de la Coeva consolida el avance de la infraestructura de transporte.
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