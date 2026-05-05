Metro de Santiago cierra siete estaciones de la Línea 4
¿Qué pasó?
A través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que siete estaciones de la L4 se encuentran cerradas, a poco tiempo del inicio de la hora peak.
En concreto, las estaciones que no se encuentran funcionando son:
- Tobalaba.
- Cristóbal Colón.
- Francisco Bilbao.
- Príncipe de Gales.
- Simón Bolívar.
- Plaza Egaña.
- Los Orientales.
El motivo del cierre de estaciones
Desde el tren subterráneo se informó que la situación se originó debido a una "persona en la vía", por lo que el servicio solo estará disponible desde la estación Gracia hasta Plaza de Puente Alto.Ir a la siguiente nota
Metro de Santiago entregó algunas opciones de viajes, considerando que estaciones como Tobalaba y Plaza Egaña son de combinación.
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Cerrillos #L6 hacia Plaza de Puente Alto #L4, viaja hasta Ñuble, combina con #L5 en dirección Vicente Valdés y continúa por #L4 hasta Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/1wjsZWH2TP— Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026
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