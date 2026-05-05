Metro de Santiago cierra siete estaciones de la Línea 4

05 may. 2026 - 16:36 hrs.

¿Qué pasó?

A través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que siete estaciones de la L4 se encuentran cerradas, a poco tiempo del inicio de la hora peak.

En concreto, las estaciones que no se encuentran funcionando son:

Tobalaba.

Cristóbal Colón.

Francisco Bilbao.

Príncipe de Gales.

Simón Bolívar.

Plaza Egaña.

Los Orientales.

El motivo del cierre de estaciones

Desde el tren subterráneo se informó que la situación se originó debido a una "persona en la vía", por lo que el servicio solo estará disponible desde la estación Gracia hasta Plaza de Puente Alto.

Metro de Santiago entregó algunas opciones de viajes, considerando que estaciones como Tobalaba y Plaza Egaña son de combinación.

[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Los Domínicos #L1 hasta Plaza de Puente Alto #L4, realiza combinación en Baquedano #L5, continúa hasta Vicente Valdés y combina con #L4 en dirección Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/u6geoWlnY6 — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

[Ruta alternativa] Si necesitas viajar desde Cerrillos #L6 hacia Plaza de Puente Alto #L4, viaja hasta Ñuble, combina con #L5 en dirección Vicente Valdés y continúa por #L4 hasta Plaza de Puente Alto. pic.twitter.com/1wjsZWH2TP — Metro de Santiago (@metrodesantiago) May 5, 2026

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