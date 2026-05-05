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URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Metro de Santiago cierra siete estaciones de la Línea 4

¿Qué pasó? 

A través de sus redes sociales, Metro de Santiago informó que siete estaciones de la L4 se encuentran cerradas, a poco tiempo del inicio de la hora peak.

En concreto, las estaciones que no se encuentran funcionando son:

  • Tobalaba.
  • Cristóbal Colón.
  • Francisco Bilbao.
  • Príncipe de Gales.
  • Simón Bolívar.
  • Plaza Egaña.
  • Los Orientales.

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El motivo del cierre de estaciones

Desde el tren subterráneo se informó que la situación se originó debido a una "persona en la vía", por lo que el servicio solo estará disponible desde la estación Gracia hasta Plaza de Puente Alto. 

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Metro de Santiago entregó algunas opciones de viajes, considerando que estaciones como Tobalaba y Plaza Egaña son de combinación

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