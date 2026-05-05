"Siempre uno puede mejorar": Poduje hace autocrítica tras reunirse con el Presidente Kast y descarta llamado al orden

05 may. 2026 - 17:20 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Iván Poduje, llegó hasta La Moneda para sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast, hecho que se da en medio de las críticas que ha recibido el secretario de Estado por la forma en que conduce su cartera.

De hecho, la vocera de Gobierno, Mara Sedini, respaldó la labor del gabinete del Mandatario y dijo de forma tajante que "cada ministro tiene su estilo. Todo suma".

Iván Poduje reconoce autocrítica

Al salir de la reunión, el titular del Minvu descartó que el Presidente Kast le haya hecho un "llamado al orden" y dijo a modo de autocrítica que "siempre uno puede mejorar las formas".

"No hubo llamado (al orden). Fue una conversación muy amena con el Presidente (...) de trabajo, y yo muy alineado con las indicaciones y los lineamientos que tiene el Presidente para esta fase en que estamos, particularmente lo que es respecto a la reconstrucción", explicó Poduje a los medios presentes.

Sobre su actuar y la forma en que ha conducido el Minvu, aseguró que "siempre hay que hacer autocrítica respecto a cómo uno es, en las formas, que las formas no distorsionen el fondo, que no se afecte el proyecto que tenemos (...) y siempre uno tiene que mejorar".

"Creo que siempre uno tiene que mejorar las formas cuando estas formas no son correctas y yo soy el primero en reconocerlo si es que no ha sido así. Lo importante es el trabajo, el compromiso con el Presidente y con el proyecto que tiene él", concluyó Iván Poduje.

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