Secuestro de empresario ferretero: Confirman la detención de un quinto acusado de participar en el delito

05 may. 2026 - 17:37 hrs.

¿Qué pasó?

Autoridades de la PDI y la Fiscalía entregaron un punto de prensa la tarde de este martes para dar a conocer detalles de la detención de un quinto acusado por el secuestro del empresario ferretero Jorge Vera (84), ocurrido en la comuna de San Miguel, el pasado 21 de abril.

El subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la Bipe Antisecuestros Metropolitana, informó que el quinto detenido es un hombre, de nacionalidad chilena y de 34 años de edad.

¿Qué informaron las autoridades?

El subprefecto Barrientos explicó que "esta persona corresponde al quinto implicado, quien es detenido conforme a su participación activa en este delito".

Por su parte, el fiscal Regional Metropolitano, Héctor Barros, destacó la labor de la Bipe de la PDI y agregó que "la investigación ya salió del equipo ECOH y pasó a la Fiscalía Sur de acuerdo con los procesos de trabajo".

"Mañana va a ser formalizado un quinto imputado ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de secuestro", agregó el fiscal Barros.

Respecto a los trabajos investigativos que se hicieron en el secuestro del empresario Jorge Vera, el persecutor recalcó que "tener cuatro personas detenidas antes de la liberación de la víctima es un éxito de esta investigación que hay que destacar (...). Se sigue trabajando en este caso para seguir buscando a los otros partícipes de este delito".

Por último, y sobre el quinto detenido, el fiscal Barros afirmó que "este imputado será formalizado por secuestro y concretamente por la participación que tuvo en el resguardo de la víctima en los lugares de cautiverio".

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