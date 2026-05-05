GOPE desplegó operativo en colegio de Iquique tras ingreso de dos personas con un arma de fuego: Hay un detenido

05 may. 2026 - 15:25 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros desplegó un operativo en el colegio Hispano Italiano de Iquique, en la región de Tarapacá, debido a que dos personas llegaron con un arma de fuego al establecimiento educacional.

¿Qué informó Carabineros?

El mayor Bryan Ianiszeski, de la 1° Comisaría de Iquique, explicó que el procedimiento se originó cerca de las 11:30 horas de este martes, debido a que se recibieron amenazas de muerte.

"Al llegar Carabineros, se entrevista con testigos y víctimas en la vía pública, quienes indican que dos personas habían descendido de un vehículo color negro y premunidos de un arma de fuego, para luego ingresar hasta el acceso de dicho establecimiento".

La autoridad policial señaló que se revisaron las cámaras de seguridad del colegio y de los locales cercanos, diligencias que permitieron individualizar y ubicar a las dos personas.

Respecto a los dos sujetos, el mayor Bryan Ianiszeski informó que "habrían hecho ingreso al recinto debido a una discusión o pelea que se habría sostenido minutos antes por parte de dos alumnas al interior de este establecimiento".

El vehículo en el que se desplazaban estas dos personas fue trasladado hasta la 1° Comisaría de Iquique, lugar en el que se revisó y se halló una pistola.

"Mantenemos un detenido de 18 años, chileno, quien registra antecedentes penales sin órdenes vigentes", informó el mayor Ianiszeski.

Por medidas de seguridad, el establecimiento decidió suspender las clases durante el resto de la tarde de este martes.

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