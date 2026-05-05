Asesinan a joven en plena vía pública en Independencia: Lo habrían perseguido hasta matarlo

05 may. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un joven de unos 20 años fue asesinado a balazos en la madrugada de este martes en la vía pública en la comuna de Independencia. Los primeros antecedentes indican que la víctima fue perseguida por varios metros por los homicidas mientras le disparaban.

Los detalles del ataque

El ataque ocurrió pasada la 1 de la madrugada en calle Escanilla con Colón, donde la víctima fue interceptada desconocidos a bordo de un vehículo, desde el que comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en el mismo lugar. Luego, todos se dieron a la fuga.

¿Qué dijo la fiscal?

Por la características del hecho, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH Metropolitana y de la Brigada de Homicidios de la PDI. La fiscal ECOH, Marcela Adasme, confirmó que la víctima habría sido perseguida por los agresores para dispararle.

"Es una posibilidad, teniendo en cuenta que la evidencia balística está desperdigada por toda una cuadra. Una hipótesis sería que lo fueron persiguiendo a la víctima hasta matarlo acá", señaló la fiscal.

Por su parte, el comisario Marcelo Navarro, de la BH Centro Norte, indicó que "en circunstancias que la víctima transitaba por la calle es abordada por sujetos desconocidos, quienes premunidos con armas de fuego le efectúan múltiples disparos y cae al suelo".

Añadió que "hay múltiple evidencia balística en el lugar, alrededor de 20 a 25 disparos, podría haber más de un arma pero eso va a ser materia de la investigación".

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