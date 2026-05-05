Emblemática relojería del centro de Santiago anuncia cierre definitivo tras años de historia

05 may. 2026 - 04:40 hrs.

¿Qué pasó?

El centro de Santiago suma un nuevo cierre comercial. Esta vez se trata de Gremesi Relojería, histórica tienda dedicada a la venta de relojes que durante años operó en las cercanías de Plaza de Armas.

La noticia fue comunicada por los propios responsables del local a través de redes sociales, donde confirmaron el término definitivo de sus operaciones.

Factores detrás del cierre

Según explicaron desde la tienda, la decisión responde a diversos factores externos, entre ellos temas relacionados con el arriendo del local y aspectos administrativos.

Ubicado en calle Merced 832, el negocio se había convertido en un punto habitual para quienes buscaban relojes en el centro capitalino, consolidándose como un referente en su rubro. A través de su mensaje de despedida, el equipo agradeció a sus clientes por el apoyo durante estos años. “Su confianza fue clave en nuestro crecimiento”, señalaron.

Continuidad en Ñuñoa

Pese a la noticia, desde la marca aclararon que no se trata de un cierre total. Gremesi Relojería continuará operando en otra ubicación: el Caracol Ñuñoa Centro, ubicado en Avenida Pedro de Valdivia.

En ese punto mantendrán su oferta mientras definen los próximos pasos del negocio. “Esto no es un final, es una pausa estratégica”, indicaron.

Desde la tienda adelantaron que buscan reinventarse con una propuesta renovada. “Volveremos más fuertes, con nuevas ideas”, afirmaron, aunque sin entregar fechas concretas.

Por ahora, no hay detalles sobre un eventual regreso al centro de Santiago u otra ubicación, ya que el proyecto se encuentra en desarrollo.