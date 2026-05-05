Incendio en cárcel de La Serena deja a dos internos graves: uno habría iniciado el fuego en su celda

05 may. 2026 - 02:30 hrs.

¿Qué pasó?

Un grave incidente se registró al interior de la cárcel de La Serena, donde dos internos resultaron con lesiones de consideración tras un incendio ocurrido dentro de la celda que compartían.

El hecho se produjo durante la jornada del domingo, cuando —por causas que se investigan— uno de los reclusos prendió fuego a un colchón al interior del módulo, generando llamas que rápidamente afectaron a ambos ocupantes del lugar.

Antecedentes del siniestro

Según antecedentes, el siniestro habría sido iniciado por un interno identificado como H.V, quien compartía celda con J.V. Bajo ese contexto, ambos presentaron quemaduras leves, sufrieron graves complicaciones en las vías respiratorias producto de la inhalación de humo.

Pese a la gravedad del cuadro, se encuentran fuera de riesgo vital. Los dos afectados permanecen entubados y bajo observación médica, a la espera de ser trasladados vía aérea hasta Santiago, específicamente a la ex Posta Central, durante este martes.

La respuesta de Gendarmería

Desde Gendarmería de Chile informaron que el hecho correspondió a un “amago de incendio en el módulo 58”, el cual fue controlado oportunamente por funcionarios del recinto tras la activación de los protocolos de emergencia.

“A raíz de este hecho, dos personas privadas de libertad resultaron con quemaduras y lesiones de carácter moderadas, siendo atendidas inicialmente por personal de salud del establecimiento y posteriormente derivadas a un centro asistencial externo, donde permanecen en evaluación, fuera de riesgo vital”, indicaron mediante un comunicado.

El sector afectado fue evacuado de forma preventiva y posteriormente retomó su funcionamiento habitual. En tanto, los antecedentes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que instruyó diligencias para esclarecer las circunstancias del incidente.