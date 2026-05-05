Dos Liceos Bicentenario entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026

05 may. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás de la Región del Ñuble, y el Liceo Bicentenario Víctor Jara de Peralillo de la Región de O´Higgins fueron seleccionados entre los 50 finalistas del Global Schools Prize 2026.

Según informó el Ministerio de Educación, se trata del reconocimiento de la Fundación Varkey a los establecimientos educativos más innovadores e influyentes del mundo, aquellos que con su trabajo “están reinventando la educación para el futuro”.

El Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente San Nicolás resultó seleccionado en la categoría Educación STEM, y el Liceo Víctor Jara de Peralillo, en categoría Ciudadanía Global. Ambos fueron elegidos entre cerca de 3.000 postulaciones provenientes de 113 países,

Reconocimiento de las autoridades

La ministra María Paz Arzola felicitó a los a directores, profesores, asistentes de la educación, equipos y a los estudiantes y sus familias.

"Que Chile tenga dos Liceos Bicentenario dentro de los 50 mejores colegios del mundo en el Global School Prize nos llena de orgullo y nos pone como ejemplo para toda la comunidad educativa del país. Ver que se puede lograr resultados sobresalientes en educación pública, nos inspira a seguir trabajando con más fuerza", manifestó.

Junto a los otros 48 establecimientos recibirán la Insignia del Premio Escuelas Globales y se integrarán a la Red Escuelas Globales, que les permite acceder a alianzas, desarrollo profesional y oportunidades de colaboración global con otras instituciones líderes.