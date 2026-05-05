Domina 7 idiomas y voló con la NASA: la sorprendente historia del niño mexicano que quiere cambiar el mundo

05 may. 2026 - 03:15 hrs.

¿Qué pasó?

Con apenas 10 años, David Camacho ya ha vivido experiencias que para muchos adultos parecen inalcanzables: ha volado en condiciones de gravedad cero, domina siete idiomas y ha sido parte de programas vinculados a la NASA en Houston, Estados Unidos.

Originario de Querétaro, México, el menor ha llamado la atención por su alto coeficiente intelectual, estimado en 162, una cifra que supera las referencias históricas de figuras como Albert Einstein o Stephen Hawking. Sin embargo, él mismo rechaza el calificativo de “genio”.

Altas capacidades y una infancia fuera de lo común

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un CI sobre 130 se considera dentro de las altas capacidades. En ese contexto, el caso de David se enmarca dentro de perfiles de sobredotación intelectual que, según especialistas, suelen enfrentar desafíos tanto en el ámbito escolar como social.

En su caso, el sistema educativo tradicional no fue un entorno fácil. Según su entorno familiar, el ritmo de aprendizaje del menor no encajaba con las dinámicas habituales del aula, lo que derivó en episodios de incomprensión e incluso bullying por parte de sus compañeros.

“Mucha gente piensa que debemos saber todo, pero no somos adivinos, nos tienes que ir enseñando”, ha explicado el niño, apuntando a las expectativas desproporcionadas que suelen recaer sobre menores con estas capacidades.

Del acoso escolar a la innovación tecnológica

David decidió transformar sus vivencias pasadas, en un proyecto con impacto social. Este año tiene previsto el lanzamiento de Macayos, una plataforma digital basada en inteligencia artificial orientada a ayudar a niños a gestionar sus emociones.

El proyecto surge, según su familia, como parte de un proceso de acompañamiento tras el diagnóstico de sus altas capacidades, identificado con mayor claridad durante el confinamiento por la pandemia.

De acuerdo con datos del Centro de Atención al Talento (CEDAT), se estima que en México existirían cerca de un millón de niños con sobredotación intelectual, aunque una gran mayoría no cuenta con diagnóstico formal o es confundida con otras condiciones como TDAH o autismo.

Contacto con la NASA y siete idiomas

Actualmente, David estudia en una institución internacional en línea que le permite avanzar de forma acelerada en su formación académica, con miras a ingresar a la universidad en el corto plazo.

Además, fue seleccionado para participar en un programa de la NASA en Houston, donde pudo experimentar vuelos asistidos y sensaciones de gravedad cero, una experiencia que él describe como uno de los hitos más importantes de su vida hasta ahora.

El joven mexicano domina el español, inglés, francés y alemán, y actualmente estudia ruso, portugués e italiano. En paralelo, desarrolla proyectos personales bajo el seudónimo de “David da Vinci”, con el que planea publicar un libro y lanzar una aplicación móvil.