Retiran más de 8 millones de termos por grave falla: Tres personas perdieron la visión

04 may. 2026 - 17:10 hrs.

¿Qué pasó?

Un masivo retiro de productos fue anunciado en Estados Unidos, luego que la marca Thermos detectara una peligrosa falla en millones de envases térmicos que la empresa ofrece en el mercado.

La compañía multinacional decidió retirar voluntariamente más de 8 millones de frascos y botellas tras reportes de incidentes que han provocado lesiones graves, incluyendo la pérdida permanente de visión en tres personas.

Falla puede provocar expulsión violenta del tapón

La decisión se tomó luego de diversos reportes de un problema de presión en los termos, lo que puede provocar que, al momento de abrirlo, el tapón salga expulsado de forma repentina y violenta, generando riesgo de golpes y cortes.

Según publicó Infobae, al menos 27 personas han resultado con lesiones que requirieron atención médica, aunque lo más grave es que tres consumidores sufrieron daños irreversibles en la visión tras recibir un golpe directo en el ojo.

¿Cuáles son los modelos afectados?

El retiro del mercado afecta a dos líneas principales de productos:

Thermos Stainless King Food Jars (modelos SK3000 de 16 oz y SK3020 de 24 oz)

(modelos SK3000 de 16 oz y SK3020 de 24 oz) Thermos Sportsman Food & Beverage Bottles (modelo SK3010 de 40 oz)

Estos productos fueron comercializados entre marzo de 2008 y julio de 2024 en tiendas como Walmart, Target y plataformas online. Cerca de 5,8 millones de frascos y 2,3 millones de botellas forman parte del retiro voluntario.

Los productos afectados / Foto: Thermos

Llamado a dejar de usarlos de inmediato

Tanto la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC) como la propia empresa recomendaron dejar de utilizar inmediatamente los productos afectados, que en promedio tenían un valor de 30 dólares ($27 mil aprox).

Los usuarios pueden solicitar un reemplazo del tapón o del producto, dependiendo del modelo, a través de los canales oficiales de la compañía.