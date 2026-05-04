Nuevo centro de bodegaje en Maipú: Inversión será de 90 millones de dólares

04 may. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un gran proyecto inmobiliario industrial llegará en los próximos años a la comuna de Maipú, Región Metropolitana, con la construcción de un enorme conjunto de bodegas para el almacenamiento y distribución.

El proyecto pertenece a la sociedad Rentas y Desarrollo Aconcagua, filial del grupo SalfaCorp, que invertirá US$ 90 millones en la iniciativa.

¿En qué sector estará ubicado?

El proyecto estará emplazado en el sector La Farfana y ya cuenta con un anteproyecto de edificación aprobado por la Dirección de Obras Municipales de Maipú.

En ese contexto, la compañía señaló a Diario Financiero que "no corresponde un proyecto o actividad que requiera someterse a un proceso de evaluación ambiental", con lo que cuenta con vía libre para iniciar los trabajos.

Se contempla una superficie edificada total de 89.294 metros cuadrados, la que estará distribuida en cuatro edificaciones principales destinadas a bodegaje, almacenamiento y distribución de productos variados, ya que las bodegas serán arrendadas a terceros.

Plan de expansión de SalfaCorp

Rentas y Desarrollo Inmobiliario es la encargada de gestionar el parque de terrenos urbanos de SalfaCorp, que a fines de 2025 contaba con 18 proyectos en cartera, en una inversión que contempla 20 millones de UF en los próximos años.

Además, la empresa suscribió un acuerdo con DLS/Inarco, lo que ha permitido que ingresen con fuerza al mercado: "A través de esta asociación, nos hemos puesto un objetivo mínimo para desarrollar 300.000 m2 de bodegas multiclientes para convertirnos en un actor relevante en el mercado de bodegas de la Región Metropolitana, aprovechando los terrenos disponibles de ambas compañías para este tipo de activo".

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