Heladería argentina abrirá cuatro nuevos locales en Chile tras exitoso debut: ¿Dónde estarán ubicados?

04 may. 2026 - 16:19 hrs.

¿Qué pasó?

A casi un año de su exitosa llegada a Chile, la heladería argentina Lucciano’s proyecta una masiva expansión en el país que contempla la apertura de al menos cuatro nuevos locales.

La empresa trasandina hizo su debut en el Parque Arauco de Las Condes el 17 de julio del año pasado y, solo en 2025, registró ventas de $565 millones.

¿Dónde estarán los nuevos locales de Lucciano's?

Su diseño futurista, que simula estar dentro de una nave espacial, llamó la atención del público capitalino, que repletó el local para probar sus diferentes sabores y tipos de helado.

Por esa misma razón, Juan Carlos Verme, socio del grupo, aseguró a Diario Financiero que este 2026 contemplan la apertura de cuatro nuevos locales, con una inversión cercana a US$ 1 millón.

Una de sus nuevas tiendas estará en el mall Alto Las Condes, mientras que las otras tres también apuntan a centros comerciales, aunque aún no han sido informadas.

"Creemos que podemos crecer entre tres y cinco locales por año"

Originaria de Mar del Plata, Lucciano’s ya cuenta con locales en España, Italia, Uruguay y Estados Unidos, además de Argentina. A Chile llegó a través de una franquicia operada por el Grupo Cuatro Tiempos.

El plan en nuestro país es ambicioso: "Creemos que podemos crecer entre tres y cinco locales por año, afirmó Verme. "Quisiéramos que Chile se consolide como el mercado más importante de Lucciano’s después de Argentina", añadió.

Con los cuatro nuevos locales esperan generar ventas por $ 1.200 millones, cifra que proyectan duplicar para 2027. Además, el ejecutivo adelantó que espera en 2027 producir helados en Chile, ya que actualmente todos sus productos se hacen en Argentina.

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