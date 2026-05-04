¿Subirán las bencinas esta semana? Ministro Quiroz pone en duda nueva alza de los combustibles

04 may. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, puso en duda que las bencinas vayan a subir esta primera semana de mayo, pese a las proyecciones de los expertos, que anticipan un alza de más de $30 por litro.

En declaraciones realizadas en un programa de TVN, el jefe de las arcas estatales del país afirmó que no es seguro que los combustibles aumenten su valor esta semana e incluso desafió a los expertos.

"¿Quién le dijo que van a volver a subir?"

Cuando los conductores del programa le consultaron sobre el eventual aumento de la bencina, Quiroz respondió: "¿Quién le dijo que van a volver a subir?".

El secretario de Estado llamó a la calma y cuestionó el nivel de alarma en torno al tema. "Veamos cómo les va a los expertos. Pero no lo dé por seguro. Hay una fórmula, hay una ley. En Chile, yo no sé por qué, se ha perdido en algún minuto esta tranquilidad, hay mucha estridencia, cualquier experto opina, vamos a ver cómo va".

El ahorro del Mepco

Quiroz también aprovechó de defender el impacto que tuvo el ajuste al Mepco, que provocó que los combustibles subieran más de $300 por litro hace unas semanas.

El ministro aseguró que el Estado ahorró US$995 millones, "y si esto sigue, en seis semanas más son otros US$900 millones... llegamos fácilmente a US$4.000 millones".

De paso, Quiroz argumentó que el escenario internacional ha ocasionado estas constantes alzas: "Aquí hay una guerra. Lo que pasa es que en Chile vivimos tan lejos, los temas son otros. Pero hay una guerra y la guerra es muy seria. La Agencia Internacional de la Energía califica esta la crisis más seria de los últimos 50 años", argumentó.

¿Nuevos beneficios?

Por último, Quiroz adelantó que no se contemplan otras medidas que puedan ayudar al bolsillo de la población, considerando que ya se congeló la tarifa de la locomoción colectiva y el precio de la parafina.

"Nos hemos concentrado en el tema de la locomoción con el pasaje en la red de Santiago congelado hasta fin de año, en la locomoción colectiva en regiones, tenemos el tema de los taxis... y después tenemos el tema del balón del gas licuado en invierno y el congelamiento de precios de la parafina", cerró.

Todo sobre Precio bencina