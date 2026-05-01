Experto del Observatorio del Contexto Económico de la UDP proyecta alza de $35 en bencinas y baja de $10 en el diésel

01 may. 2026 - 12:41 hrs.

¿Qué pasó?

Durante los últimos meses, una de las preocupaciones más importantes de los ciudadanos ha sido la constante alza de las bencinas.

Sin embargo, al parecer pronto vendrían noticias al respecto, ya que desde el Observatorio del Contexto Económico (OCEC) de la Universidad Diego Portales (UDP) proyectan que al menos el diésel debería bajar su valor durante la próxima semana.

¿Cuánto podría bajar el precio del diésel?

El economista Juan Ortiz explicó que "para la semana del 7 de mayo, estimamos un repunte del precio de las gasolinas en torno a 35 pesos por litro".

Esto se debe a un "incremento relevante del precio Brent en el mercado internacional durante esa semana, cuya unidad ha llegado a niveles cercanos a los 110 dólares el barril" además de "una leve depreciación del tipo de cambio".

Sin embargo, Ortiz señaló que en el caso del diésel "estimamos una caída acotada en torno a los 10 pesos por litro", debido fundamentalmente a que "existe un Mepco acumulado que lleva a hoy, por ejemplo, que tengamos un impuesto en torno a los 110 pesos por litro en el caso del diésel".

"Por lo tanto, tenemos un Mepco acumulado que permite, eventualmente, contener este impulso", señaló el experto.

Finalmente, Ortiz reiteró que este factor "llevaría a que el precio mayorista, en el caso del diésel, para el día 7 de mayo tenga una caída relativamente acotada en torno a unos 10 pesos por litro".

Todo sobre Precio bencina