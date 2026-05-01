Constancia de naturalización en Venezuela: Pasos para obtener el documento en 2026

01 may. 2026 - 12:45 hrs.

Conseguir en Venezuela una constancia de naturalización es, de acuerdo con el Saime, un proceso que resulta más ágil por la digitalización alcanzada en esa institución.

El Saime es el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería del país caribeño y en sus redes ofrece información relacionada con la obtención del documento.

La constancia de naturalización valida y certifica, que un ciudadano extranjero adquirió la nacionalidad venezolana.

¿Cómo tramitar la constancia de naturalización en Venezuela?

Solo titulares pueden solicitar la constancia de naturalización en Venezuela.

imagen: de video @Saime

La solicitud de la constancia de naturalización se puede realizar a través del portal web www.saime.gob.ve e ir al apartado de Gestión de Documentos.

Los ciudadanos naturalizados o nacionalizados deberán ingresar con su cédula de identidad venezolana y su clave.

Al estar en el sistema debe detallar el menú que dice: Extranjería. Allí se puede seleccionar el trámite que necesita: Constancia de naturalización.

Se abre una nueva ventana y el sistema solicitará los datos del medio a través del cual la persona resultó naturalizada.

Seguidamente, se debe realizar el pago correspondiente.

Cumplidos esos pasos, su solicitud será validada y aprobada por la Dirección de Extranjería.

Una vez aprobada la solicitud, el usuario tendrá la opción, en el mismo portal web, de descargar las planillas digitalizadas.

Es así como, asegura el Saime, la persona puede tener de una manera “rápida y sencilla” la constancia de naturalización.

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