Hasta 60% de descuento: Tienda en Temuco anuncia liquidación total por cierre de local

04 may. 2026 - 14:56 hrs.

¿Qué pasó?

En la comuna de Temuco, una tienda de ropa anunció un proceso de cierre de su actual local, lo que ha venido acompañado de una serie de ofertas en productos, especialmente de temporada de invierno.

La información se dio a conocer a través de redes sociales, donde también se detallaron los cambios que atraviesa la marca.

Desde Río Boutique confirmaron que su tienda ubicada en calle Manuel Montt 788 se encuentra en un proceso de cierre por cambio de local, el cual se concretará entre mediados y fines de mayo, dando paso a la apertura de una nueva y única tienda.

Ofertas disponibles

Desde Río Boutique destacaron el contexto de descuentos disponibles durante este periodo de cambio de sede, señalando que "este es el mejor momento para aprovechar nuestras ofertas", en medio de una liquidación que alcanza hasta un 60% en distintos productos.

La tienda también vinculó estas promociones con la cercanía del Día de la Madre, indicando que "se viene el Día de la Madre y nada mejor que regalar una parka impermeable, abrigada y con las 3B: buena, bonita y a precio de liquidación".

Entre los productos disponibles se encuentran parkas de invierno de distintas marcas internacionales, con precios rebajados durante este periodo.

Revisa el aviso de liquidación aquí

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