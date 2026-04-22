Pisco chileno volvió a brillar en el extranjero: Fue elegido por segunda vez consecutiva como mejor del año

22 abr. 2026 - 12:57 hrs.

El pisco chileno volvió a brillar en la escena internacional con una nueva cosecha de premios que consolida su lugar entre los mejores destilados del mundo. En la edición 2026 de la London Spirits Competition, uno de los concursos más influyentes de la industria una creación nacional volvió a brillar.

El Bou Legado Especial 35° Guardado en Roble fue distinguido con dos de los principales reconocimientos del certamen: Pisco del Año y Mejor Espirituoso de Chile, repitiendo así el logro que la marca ya había alcanzado en 2025 con otra de sus variedades en la misma competencia.

Este resultado convierte a la destilería en uno de los pocos productores del mundo en repetir el máximo galardón en este escenario por segundo año consecutivo. El producto reconocido es elaborado 100% con uva Moscatel y destaca por su equilibrio y fineza, con una guarda en barricas de roble francés que aporta suavidad y complejidad en su perfil aromático.

Los reconocimientos no se limitaron a Londres. En el Frankfurt International Trophy, el Reservado 40° Guardado en Roble obtuvo medalla Gran Oro con 96 puntos y fue reconocido como Mejor Espirituoso chileno en un certamen que reunió más de 3.300 muestras de 47 países, siendo además el único destilado del continente americano en alcanzar el máximo galardón de esa competencia.

En la Berlin International Spirits Competition, el Reservado 40° Guardado en Roble obtuvo medalla de oro con 95 puntos, mientras que el Blanco Original fue reconocido con 91 puntos. En ese mismo certamen, la marca fue distinguida como "Pisco Distillery of the Year 2026", reconocimiento que suma por segundo año consecutivo tras haberlo obtenido en 2025 en la edición de Asia.

¿Qué dijo su fundador?

Fernando Bou, fundador y maestro pisquero, destacó el significado de estos logros para la marca y para el pisco chileno en general. "Este reconocimiento refleja un trabajo sostenido y una forma de hacer las cosas donde la calidad no se negocia. Competir en estos espacios exige consistencia, y eso es precisamente lo que buscamos en cada uno de nuestros procesos", señaló.

El fundador también puso en valor la historia detrás del destilado: "El pisco chileno tiene más de 300 años de historia y una tradición construida con oficio y aprendizaje. Hoy esa base nos permite dialogar de igual a igual con otras categorías de destilados a nivel global."

Bou subrayó además que los premios no representan un punto de llegada: "Estos resultados no son un punto de llegada, sino una señal de que el camino es el correcto. Nuestro foco sigue estando en el producto y en representar, con seriedad, el origen y la identidad del pisco chileno."

Los productos de la marca están disponibles en vinotecas, tiendas de especialidad y algunos supermercados a lo largo del país. Para conocer los puntos de venta y más información sobre cada variedad, se puede consultar directamente con los distribuidores autorizados o a través de los canales oficiales de la marca.

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