De la cancha a la ayuda social: La nueva vida de exjugador de Colo Colo que se coronó campeón en 2022

22 abr. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

Marco Rojas, exfutbolista que dejó una huella en la hinchada de Colo Colo tras coronarse campeón del torneo nacional en 2022, ha transformado su realidad cotidiana de manera radical.

Aunque fue corta su estadía en el Estadio Monumental, el jugador chileno-neozelandés es recordado por hitos deportivos específicos que marcaron su paso por Macul antes de su retiro definitivo de la actividad profesional.

Tras su salida del club albo, el deportista decidió poner fin a su carrera en 2025, motivado por el desgaste físico de varias cirugías y, fundamentalmente, por razones personales.

"Para mí, la familia siempre ha sido más que el fútbol. Mi abuela paterna enfermó, así que después de Colo Colo me tomé unos meses para estar con ella. Después intenté jugar acá, pero no me sentía bien porque mi abuela falleció y quería dedicar mis días a la ayuda social", dijo en entrevista con el medio AS Chile.

Marco Rojas, exjugador de Colo Colo

Presente de Marco Rojas, exjugador de Colo Colo

Actualmente, el exvolante reside entre Australia y Nueva Zelanda, donde emplea su tiempo trabajando para la Fundación Frank Montagnese.

Esta organización se encarga de gestionar recursos económicos y apoyo logístico para proyectos emergentes y otras fundaciones de menor escala, enfocándose principalmente en asistir a pueblos con escasos recursos y familias que no poseen una vivienda digna.

Dentro de sus responsabilidades en la fundación, Rojas lidera iniciativas deportivas con un enfoque inclusivo, diseñadas específicamente para personas con autismo y para aquellas que presentan diversas capacidades físicas, utilizando el deporte como una herramienta de integración y desarrollo personal.

Marco Rojas, exjugador de Colo Colo

Respecto a su relación con Chile, dijo guardar gratitud y buenos recuerdos: "Son bonitos recuerdos, momentos inolvidables, y estoy agradecido. Jugar en un equipo tan grande como Colo Colo, con esa hinchada, fue un honor", comentó en la entrevista con AS.

Finalmente, aseguró que considera volver entre agosto y septiembre para visitar a su familia y crear una fundación en el país, para desarrollar proyectos sociales.

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