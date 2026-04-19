Reportan explosiones de fuegos artificiales en varios puntos del país: Esta es la razón

19 abr. 2026 - 22:30 hrs.

¿Qué pasó?

Cerca de las 22:00 horas de este sábado, varias personas en diferentes comunas de Santiago y otras regiones del país han reportado una gran cantidad de fuegos artificiales que se han extendido por varios minutos.

¿Por qué hay lanzamiento de fuegos artificiales?

El lanzamiento de la pirotecnia tiene directa relación con el aniversario 101 de Colo Colo, institución deportiva que se fundó el 19 de abril del año 1925.

Desde temprano se había anunciado que los fuegos artificiales podrían lanzarse a las 19:25 horas, para coincidir con el número del año de fundación del club albo; sin embargo, esto se retrasó hasta más entrada la noche.

Durante el partido de Colo Colo con Palestino, el cual perdió por un gol el cuadro popular, se registraron algunos fuegos artificiales en las cercanías del Estadio Monumental.

Sin embargo, ya en horas de la noche, personas de varios puntos del país han reportado en las redes sociales el lanzamiento de pirotecnia que en algunos casos ha superado más de una hora sin interrupción.

Comunas como Maipú, Puente Alto, Ñuñoa, Macul, La Florida, además de localidades regionales como Puerto Montt o Vallenar, son algunos de los sectores en donde se desarrolla esta actividad ilegal que también se registró pasada la medianoche en otras localidades como Talcahuano.

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