Sernageomin continúa con la vigilancia en tiempo real del volcán Villarrica: "Pequeñas explosiones superficiales de baja energía"

06 jun. 2026 - 17:11 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) informó un aumento de la actividad superficial del volcán Villarrica, luego de registrar de manera recurrente incandescencia al interior de su cráter durante las últimas jornadas.

De acuerdo con el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido a las 22:50 horas del 5 de junio, las cámaras de vigilancia instaladas en sus inmediaciones comenzaron a detectar este fenómeno de forma aislada desde el pasado miércoles 3 de junio, y se observó un incremento en su frecuencia.

El monitoreo satelital también permitió identificar un aumento de la radiancia térmica al interior del cráter, mientras que los equipos de medición de gases registraron un leve incremento en las concentraciones de dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Sernageomin continúa con la vigilancia en tiempo real del Villarrica: "Pequeñas explosiones superficiales de baja energía".

Pese a estas señales, Sernageomin indicó que la actividad sísmica asociada a la dinámica interna del volcán no presenta cambios significativos y se mantiene dentro de los parámetros observados habitualmente. Asimismo, la red de monitoreo acústico detectó pequeñas explosiones superficiales de baja energía.

Según el organismo, la presencia de incandescencia, el aumento de la temperatura superficial y las mayores emisiones de gases evidencian una intensificación de la actividad superficial del sistema volcánico. Sin embargo, precisó que tanto la sismicidad como las explosiones registradas sugieren que estas manifestaciones permanecen restringidas al interior del cráter.

Por ahora, no existen evidencias que indiquen una evolución hacia un escenario de mayor desequilibrio o inestabilidad del volcán. Ante ello, Sernageomin informó que continuará con la vigilancia en tiempo real del Villarrica, manteniendo especial atención a la evolución de su actividad.