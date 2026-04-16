Esto cuestan los autos que recibieron los planteles femenino y masculino de Colo Colo

16 abr. 2026 - 16:48 hrs.

¿Qué pasó?

La alianza estratégica entre Colo Colo y la marca automotriz Jetour ha dado un nuevo paso en su consolidación con la renovación de su contrato de patrocinio. Este acuerdo, que ya cumple su tercer año consecutivo de colaboración mutua, destaca por los beneficios directos que conlleva para los deportistas de la institución.

En esta ocasión, la entrega de vehículos ha generado particular interés debido a los modelos seleccionados y los valores de mercado que representan, marcando un hito en la relación entre el club y su patrocinador.

Otra de las principales novedades de este nuevo ciclo de patrocinio es la inclusión del plantel femenino de Colo Colo. Por primera vez en la historia de esta alianza, las jugadoras profesionales también recibirán vehículos de la marca, equiparándose así con los beneficios que habitualmente percibía el equipo masculino.

Este gesto refuerza la integración de todas las ramas del club dentro de los convenios corporativos de El Cacique, otorgando una visibilidad y un respaldo material significativo a las integrantes del equipo femenino en el marco de sus actividades profesionales.

Jugadoras de Colo Colo recibirán autos Jetour por alianza comercial

¿Cuánto cuestan los autos que recibieron los planteles de Colo Colo?

Los futbolistas de la institución han recibido principalmente dos modelos de alta gama pertenecientes al catálogo de Jetour. El primero de ellos, y el de mayor valor comercial dentro del acuerdo, es el Jetour T1 PHEV.

Este vehículo se posiciona en el segmento de los SUV híbridos enchufables, combinando tecnología de propulsión eléctrica y de combustión. Su valor de mercado asciende a los $26.990.000, destacando por ser una de las apuestas más modernas de la compañía en términos de eficiencia energética y prestaciones tecnológicas.

El segundo modelo que forma parte de la flota entregada es el Jetour X90 Plus. A diferencia del anterior, este es un SUV de combustión tradicional que integra un motor turbo de 2.0 litros.

Una de sus características más funcionales es su capacidad para siete pasajeros, orientada a un uso familiar o de mayor espacio interior. El precio de este modelo en el mercado es de $22.990.000.

Al comparar ambos vehículos, se establece una diferencia de cuatro millones de pesos entre el modelo híbrido enchufable y el de combustión turbo, reflejando la diversidad de la oferta que la marca ha puesto a disposición de los jugadores del Cacique.

Consolidación de alianza comercial de Colo Colo y Jetour

Beneficios del acuerdo de patrocinio

La entrega de estos automóviles no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política de incentivos y patrocinios que se ha vuelto habitual en los contratos de Colo Colo.

Este tipo de beneficios concretos para los planteles masculino y femenino se integran en la estructura de financiamiento y apoyo logístico que el popular gestiona para sus deportistas.

Al proporcionar vehículos de última generación, la marca no solo asegura presencia publicitaria, sino que también facilita la movilidad de los jugadores bajo estándares de seguridad y tecnología actuales.

El valor total de la flota entregada constituye un activo relevante dentro de la valoración general del patrocinio, consolidando a Jetour como un pilar en el ecosistema de socios comerciales, que sustentan las operaciones del club en el ámbito nacional.

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