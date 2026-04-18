Encuentran fuegos artificiales al interior de baños del Estadio Monumental previo al aniversario 101 de Colo Colo

18 abr. 2026 - 00:42 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada de este viernes, Carabineros requisó fuegos artificiales que se encontraban al interior de los baños del Estadio Monumental de Colo Colo, hecho que fue denunciado por el propio club.

Desde la institución realizaron la respectiva denuncia gracias a que lograron sorprender a individuos ingresando en horas de la madrugada al recinto de Macul, dejando los productos de pirotecnia, esto a través de las cámaras de seguridad.

¿Qué dijeron desde Colo Colo?

Desde el cuadro deportivo emitieron un comunicado en el que explicaron los hechos, aclarando que "este (procedimiento) respondió a la denuncia realizada por el club ante las autoridades correspondientes, luego del hallazgo de elementos prohibidos dentro del recinto".

"La acción se enmarca en la política preventiva de la institución, que busca la realización del espectáculo en el marco de un ambiente seguro y amigable para toda la familia colocolina. Un desafío prioritario y sobre el cual seguiremos trabajando responsablemente", señalaron.

"En esta misma línea, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía para aportar con toda la información y elementos que sean requeridos y que están disponibles gracias a los protocolos de seguridad preventivos establecidos por el club para la realización de un evento deportivo", concluyeron en el comunicado.

Estos hechos ocurren en la previa del aniversario 101 del club, que se celebrará este domingo 19 de abril, mismo día en que Colo Colo se enfrentará a Palestino por la fecha 10 de la Liga de Primera.

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