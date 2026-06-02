La reacción de Mauricio Pinilla ante muerte de futbolista en accidente: Utilizó sus redes sociales para entregar condolencias

02 jun. 2026 - 11:10 hrs.

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras confirmarse el trágico fallecimiento del defensor central griego Marios Oikonomou, a los 33 años.

El exfutbolista no logró recuperarse de las graves lesiones sufridas en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 23 de mayo en Ioánina, su ciudad natal. Murió este lunes tras permanecer nueve días en estado crítico.

La noticia provocó una ola de reacciones en Europa y Sudamérica, siendo una de las más emotivas la de su excompañero chileno, Mauricio Pinilla, con quien forjó una estrecha relación durante su paso por la Serie A italiana.

El dolor de Mauricio Pinilla

El fallecimiento de Oikonomou caló hondo en el medio nacional, sobre todo en Mauricio Pinilla. El exdelantero de "La Roja" compartió camarín con el zaguero helénico durante la temporada 2013-2014, cuando ambos defendían los colores del Cagliari en la exigente liga italiana.

Al enterarse de la dolorosa partida, "Pinigol" utilizó sus redes sociales para expresar su consternación. A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, el hoy comunicador publicó un escueto pero potente mensaje de despedida: "RIP (descansa en paz), amigo".

La reacción de Pinilla / Instagram

El vínculo con Erick Pulgar

El vínculo entre ambos quedó registrado no solo en la memoria del atacante, sino también en el perfil digital del propio Oikonomou, donde aún hay fotos de la época en que compartían vestuario y concentraciones en el cuadro de Cerdeña. El defensor también coincidió en el Bologna con el volante de la Roja, Erick Pulgar.

Un trágico accidente en su tierra natal

De acuerdo con los reportes de la prensa europea y los informes médicos, el accidente se produjo cuando Oikonomou transitaba en su motocicleta y colisionó con un automóvil que intentó hacer un giro en U ilegal en una apertura de la mediana.

El impacto le causó severos traumatismos craneales. Tras ser trasladado de urgencia, fue sometido a una craneotomía descompresiva y derivado a una unidad de cuidados intensivos. Pese a los esfuerzos del personal médico, el futbolista falleció el lunes 1 de junio.

Conmoción en las instituciones europeas

Los clubes donde militó el zaguero central no tardaron en manifestar su pesar. El Bologna FC, escuadra donde Oikonomou consolidó gran parte de su carrera y logró el ascenso a la Serie A, emitió un emotivo comunicado: "Adiós Marios, te has ido demasiado pronto. Estarás para siempre en nuestros corazones".

Por su parte, la UEFA se sumó a las condolencias globales en una declaración oficial: "En nombre de la comunidad del fútbol europeo, estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del exinternacional griego Marios Oikonomou a la edad de 33 años... Nuestros pensamientos y sinceras condolencias van dirigidos a su familia, amigos y compañeros".

Oikonomou, quien se había retirado del fútbol profesional en 2024 jugando para el Panetolikos, dejó un legado que incluyó pasos destacados por el AEK de Atenas, el Copenhague danés (donde se coronó campeón) y múltiples llamados a la selección absoluta de Grecia entre 2016 y 2018.

Todo sobre Mauricio Pinilla