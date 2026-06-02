"El Internado" llega a su gran final: ¿Cuándo se conocerá el ganador del reality?

02 jun. 2026 - 12:26 hrs.

La cocina está lista para encender sus fuegos por última vez. Después de semanas de competencia, convivencia y desafíos que mezclaron gastronomía con exigencia física, “El Internado” ya se prepara para cerrar su primera temporada. El reality que apostó por un formato inédito en Chile tendrá en los próximos días su gran final.

La recta decisiva comenzará esta semana, cuando se definan los cinco mejores alumnos de la academia. Solo ellos llegarán al último desafío, una prueba que pondrá sobre la mesa todo lo aprendido durante el programa y que exigirá mucho más que habilidades culinarias.

Una final marcada por la presión y la resistencia

En el tramo final no bastará con cocinar bien. Los participantes deberán enfrentar una competencia que reunirá las pruebas que marcaron la identidad del espacio: cocina, rapidez, resistencia física, concentración y la capacidad de responder bajo máxima presión.

La responsabilidad de escoger al ganador recaerá en el jurado compuesto por el director de la academia, Yann Yvin, junto a los chefs Luciano Mazzetti y Pablo Albuerne. Ellos evaluarán el desempeño de los cinco finalistas y definirán, en vivo y en directo, quién será el gran vencedor de “El Internado”.

¿Cuándo será la gran final?

La final contará con la conducción de Tonka Tomicic y Joaquín Méndez, quienes acompañarán el cierre de la competencia y el esperado desenlace del programa.

Solo uno de los participantes ganará en un reality que, por primera vez en Chile, reunió cocina, pruebas físicas y convivencia en un mismo formato. “El Internado” emitirá su último capítulo este domingo 7 de junio, después de “Atrapados: 133”, poniendo fin a una competencia donde cocinar fue solo una parte del desafío.

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