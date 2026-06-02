Gala Caldirola aclara polémico "like" a comentario de usuaria contra Coté López

02 jun. 2026 - 11:31 hrs.

Una inesperada polémica se tomó las redes sociales durante los últimos días luego de que Gala Caldirola le dio "me gusta" a un comentario que criticaba a Coté López, exesposa de su actual pareja, Luis Jiménez.

El problema surgió tras una publicación compartida por la española junto al exfutbolista, en la que ambos aparecían sonrientes y cómplices en un video que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

Sin embargo, en uno de los comentarios del video, un seguidor escribió: "Coté López no soportando y subirá cualquier video tratando de llamar la atención".

Lo que generó revuelo fue que la exchica reality le dio "like" al comentario, lo que dio pie a que muchos especularan con una posible mala onda entre ella y la exesposa del "Mago".

Gala Caldirola explicó lo ocurrido

Fue la propia Gala la que salió al paso de la polémica a través de sus historias de Instagram para asegurar que todo se trató de un error. "Se va a crear una situación muy incómoda por mi culpa, porque yo soy muy pava", comenzó diciendo.

Según explicó, su intención era eliminar el comentario, ya que le molestan las publicaciones que buscan generar conflictos entre ambas, pero "lo pasé a llevar y le di like, no me di cuenta", afirmó.

La influencer también aprovechó la instancia para descartar cualquier conflicto con Coté López y destacó la buena relación que mantienen. "Desde que yo estoy con Luis, la Jose siempre ha tirado buena onda, siempre nos ha dicho que se alegra. Yo a la Jose le tengo mucho cariño", sostuvo. Además, aseguró que conocía a la empresaria desde antes de iniciar su relación con Jiménez.

"No podría, ni quiero, ni me pretendo comparar con el pasado: 18 años juntos y cuatro hijos. Con Luis tenemos una relación muy sana, con la Jose nos llevamos bien, hay respeto. No me gustaría que la gente crea que yo quiero que exista una mala onda", cerró.

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